9 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

शिवपुरी

भीषण सर्दी में कोल्ड स्टोर में आग से भुने सेव और केले…

शिवपुरी। शहर के कोतवाली क्षेत्र में बीती रात एक फल गोदाम में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। गोदाम में लगी आग पर दो दमकल करीब 3 घंटे में काबू पा पाईं। घटना में करीब 70 लाख रुपए का नुकसान होना बताया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा बनाकर मामले की जांच शुरू [&hellip;]

2 min read
Google source verification

शिवपुरी

image

Rakesh shukla

Jan 09, 2026

शहर के कोतवाली क्षेत्र में बीती रात एक फल गोदाम में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। गोदाम में लगी आग पर दो दमकल करीब 3 घंटे में काबू पा पाईं। घटना में करीब 70 लाख रुपए का नुकसान होना बताया गया है।

शिवपुरी। शहर के कोतवाली क्षेत्र में बीती रात एक फल गोदाम में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। गोदाम में लगी आग पर दो दमकल करीब 3 घंटे में काबू पा पाईं। घटना में करीब 70 लाख रुपए का नुकसान होना बताया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा बनाकर मामले की जांच शुरू कर दी हैं।
पीडि़त व्यापारी चंदन खटीक ने बताया कि वह अपने मित्र इकबाल खान के साथ मिलकर जिलेभर में थोक में फल सप्लाई का काम करता है। बीती रात गोदाम में शॉर्ट सर्किट के फेर में आग लग गई। सूचना मिलने पर गोदाम पहुंचे तो चारों तरफ आग नजर आ रही थी। घटना की सूचना पुलिस व दमकल को दी गई और मौके पर पहुंची दो दमकल ने लगातार तीन घंटे तक कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। व्यापारी ने बताया कि गोदाम में 40 लाख रुपए कीमत का सेव, 7 लाख रुपए कीमत के केले, कीवी सहित अन्य फल रखे थे, जो जलकर खराब हो गए। इसके अलावा गोदाम में जो बैठने के लिए चैंबर, फर्नीचर, एसी सहित अन्य सामान लगाया गया था, वह भी पूरा आग में जल गया। गोदाम में आग से कुल नुकसान करीब 70 लाख रुपए को होना बताया गया है। पीडि़त चंदन का कहना है कि उन्होंने पार्टनर इकबाल के साथ मिलकर लाखों रुपए का लोन बैंक से लिया था और फलों का थोक व्यापार कर रहे थे। इधर पुलिस ने आगजनी कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी हैं।

नरवर में किराने की दुकान में लगी आग

शिवपुरी जिले के नरवर थाना अंतर्गत मगरौनी कस्बे में गुरुवार की सुबह शॉर्ट सर्किट के चलते किराने की दुकान में भीषण आग लग गई। घटना की सूचना के बाद दो घंटे तक दमकल नहीं आई तो आक्रोशित लोगों ने सडक़ पर चक्काजाम कर दिया और नगर परिषद पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए। हालांकि बाद में पुलिस की समझाइश के बाद मामला शांत हो गया। घटना में दुकानदार को 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक गुरुवार की सुबह करीब 9 बजे मगरौनी निवासी कल्लू कुशवाह की किराना एवं नाश्ते की दुकान में अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ और आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। मौके पर मौजूद लोगों ने तत्काल मगरौनी फायर ब्रिगेड को सूचना दी, लेकिन वहां से कोई मदद नहीं मिली। इसके बाद नरवर से फायर ब्रिगेड को बुलाया गया, जो करीब दो घंटे बाद घटनास्थल पर पहुंची। लेकिन तब तक दुकान में रखा पूरा माल जल गया। लोगों का कहना है कि मगरौनी नगर परिषद की फायर ब्रिगेड लंबे समय से निष्क्रिय पड़ी है। यह तीसरी घटना है, जब आग लगने के बाद नगर परिषद की फायर ब्रिगेड मौके पर नहीं पहुंची। दमकल न आने पर आसपास के लोग बाल्टी से पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास करते रहे। घटना में दुकानदार को 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

09 Jan 2026 12:41 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Shivpuri / भीषण सर्दी में कोल्ड स्टोर में आग से भुने सेव और केले…

बड़ी खबरें

View All

शिवपुरी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

MP में भाजपा मंडल अध्यक्ष और उनके भाइयों पर 54 करोड़ का जुर्माना

BJP Mandal President venus goyal and his brothers Fined 54 Crore in illegal mining case mp news
शिवपुरी

भाजपा विधायक ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के पुत्र महाआर्यमन के पैर छुए, VIDEO Viral

शिवपुरी

आधी रात में होटल पर खड़े दो ट्रकों में लगी आग, 70 लाख से ज्यादा का नुकसान

shivpuri
शिवपुरी

महाआर्यमन सिंधिया ने शादी को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा- सोच समझकर…

MPCA Mahaaryaman Scindia on marriage MPL academies MP News
शिवपुरी

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के पुत्र महान आर्यमन सिंधिया हुए घायल, पहुंचाया अस्पताल

Union Minister Jyotiraditya Scindia's son Mahaaryaman Scindia has been injured
शिवपुरी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.