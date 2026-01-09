भीषण सर्दी में कोल्ड स्टोर में आग से भुने सेव और केले…

शिवपुरी। शहर के कोतवाली क्षेत्र में बीती रात एक फल गोदाम में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। गोदाम में लगी आग पर दो दमकल करीब 3 घंटे में काबू पा पाईं। घटना में करीब 70 लाख रुपए का नुकसान होना बताया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा बनाकर मामले की जांच शुरू कर दी हैं।
पीडि़त व्यापारी चंदन खटीक ने बताया कि वह अपने मित्र इकबाल खान के साथ मिलकर जिलेभर में थोक में फल सप्लाई का काम करता है। बीती रात गोदाम में शॉर्ट सर्किट के फेर में आग लग गई। सूचना मिलने पर गोदाम पहुंचे तो चारों तरफ आग नजर आ रही थी। घटना की सूचना पुलिस व दमकल को दी गई और मौके पर पहुंची दो दमकल ने लगातार तीन घंटे तक कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। व्यापारी ने बताया कि गोदाम में 40 लाख रुपए कीमत का सेव, 7 लाख रुपए कीमत के केले, कीवी सहित अन्य फल रखे थे, जो जलकर खराब हो गए। इसके अलावा गोदाम में जो बैठने के लिए चैंबर, फर्नीचर, एसी सहित अन्य सामान लगाया गया था, वह भी पूरा आग में जल गया। गोदाम में आग से कुल नुकसान करीब 70 लाख रुपए को होना बताया गया है। पीडि़त चंदन का कहना है कि उन्होंने पार्टनर इकबाल के साथ मिलकर लाखों रुपए का लोन बैंक से लिया था और फलों का थोक व्यापार कर रहे थे। इधर पुलिस ने आगजनी कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी हैं।
शिवपुरी जिले के नरवर थाना अंतर्गत मगरौनी कस्बे में गुरुवार की सुबह शॉर्ट सर्किट के चलते किराने की दुकान में भीषण आग लग गई। घटना की सूचना के बाद दो घंटे तक दमकल नहीं आई तो आक्रोशित लोगों ने सडक़ पर चक्काजाम कर दिया और नगर परिषद पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए। हालांकि बाद में पुलिस की समझाइश के बाद मामला शांत हो गया। घटना में दुकानदार को 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक गुरुवार की सुबह करीब 9 बजे मगरौनी निवासी कल्लू कुशवाह की किराना एवं नाश्ते की दुकान में अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ और आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। मौके पर मौजूद लोगों ने तत्काल मगरौनी फायर ब्रिगेड को सूचना दी, लेकिन वहां से कोई मदद नहीं मिली। इसके बाद नरवर से फायर ब्रिगेड को बुलाया गया, जो करीब दो घंटे बाद घटनास्थल पर पहुंची। लेकिन तब तक दुकान में रखा पूरा माल जल गया। लोगों का कहना है कि मगरौनी नगर परिषद की फायर ब्रिगेड लंबे समय से निष्क्रिय पड़ी है। यह तीसरी घटना है, जब आग लगने के बाद नगर परिषद की फायर ब्रिगेड मौके पर नहीं पहुंची। दमकल न आने पर आसपास के लोग बाल्टी से पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास करते रहे। घटना में दुकानदार को 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है।
