भीषण सर्दी में कोल्ड स्टोर में आग से भुने सेव और केले…

शिवपुरी। शहर के कोतवाली क्षेत्र में बीती रात एक फल गोदाम में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। गोदाम में लगी आग पर दो दमकल करीब 3 घंटे में काबू पा पाईं। घटना में करीब 70 लाख रुपए का नुकसान होना बताया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा बनाकर मामले की जांच शुरू कर दी हैं।

पीडि़त व्यापारी चंदन खटीक ने बताया कि वह अपने मित्र इकबाल खान के साथ मिलकर जिलेभर में थोक में फल सप्लाई का काम करता है। बीती रात गोदाम में शॉर्ट सर्किट के फेर में आग लग गई। सूचना मिलने पर गोदाम पहुंचे तो चारों तरफ आग नजर आ रही थी। घटना की सूचना पुलिस व दमकल को दी गई और मौके पर पहुंची दो दमकल ने लगातार तीन घंटे तक कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। व्यापारी ने बताया कि गोदाम में 40 लाख रुपए कीमत का सेव, 7 लाख रुपए कीमत के केले, कीवी सहित अन्य फल रखे थे, जो जलकर खराब हो गए। इसके अलावा गोदाम में जो बैठने के लिए चैंबर, फर्नीचर, एसी सहित अन्य सामान लगाया गया था, वह भी पूरा आग में जल गया। गोदाम में आग से कुल नुकसान करीब 70 लाख रुपए को होना बताया गया है। पीडि़त चंदन का कहना है कि उन्होंने पार्टनर इकबाल के साथ मिलकर लाखों रुपए का लोन बैंक से लिया था और फलों का थोक व्यापार कर रहे थे। इधर पुलिस ने आगजनी कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी हैं।