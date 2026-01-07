आधी रात में होटल पर खड़े दो ट्रकों में लगी आग, 70 लाख से ज्यादा का नुकसान

two trucks catch fire near hotel 70 lakh loss
MP News: मध्यप्रदेश के शिवपुरी जिले के कोलारस थाना अंतर्गत पडोरा गुरूद्वारा के पास ठाकुर होटल पर खड़े दो ट्रकों में बीती रात करीब 12 बजे अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। घटना ऐसी थी कि किसी को कुछ भी करने का मौका नहीं मिला और दोनों ट्रक आग में घिर गए। मामले की सूचना पुलिस व दमकल को दी गई जिसके बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना में कोई जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन 70 लाख रुपए से अधिक का नुकसान होना बताया जा रहा है। पुलिस ने आगजनी का मामला कायम कर विवेचना शुरू कर दी है।
जानकारी के मुताबिक ट्रक चालक मुकेश रावत ने बताया कि उसके ट्रक में पुराने टायर भरे हुए थे और उसने बीती रात को ट्रक ठाकुर होटल के पास खड़ा किया और खाना खाने चला गया। तभी उसके ट्रक के पास खड़े ट्रक में अचानक से आग भड़क उठी और जब तक वह दौड़ कर अपना ट्रक वहां से हटाता, तब तक दोनों ट्रक आग की चपेट में आ गए । दूसरे ट्रक में सीमेंट भरी हुई थी और उसके अंदर चालक गोविंद व उसका हेल्पर सो रहे थे जो कि आग लगते ही तुरंत बाहर आए।
मामले की सूचना पुलिस व दमकल को दी जिसके बाद कोलारस थाना प्रभारी गब्बर सिंह गुर्जर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और फिर कोलारस सहित शिवपुरी से आई दमकलों ने दोनों ट्रकों में लगी आग को बुझाने का सिलसिला शुरू किया जो कि 5 घंटे तक चलता रहा और फिर सुबह 5 बजे जाकर वाहनों में लगी आग बुझ पाई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बड़ी बात यह है कि घटना के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है।
