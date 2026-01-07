7 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

शिवपुरी

आधी रात में होटल पर खड़े दो ट्रकों में लगी आग, 70 लाख से ज्यादा का नुकसान

MP News: 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दोनों ट्रकों में लगी आग पर पाया गया काबू, गुरूद्वारा के पास स्थित ठाकुर होटल के पास की घटना।

2 min read
Google source verification

शिवपुरी

image

Shailendra Sharma

Jan 07, 2026

shivpuri

two trucks catch fire near hotel 70 lakh loss

MP News: मध्यप्रदेश के शिवपुरी जिले के कोलारस थाना अंतर्गत पडोरा गुरूद्वारा के पास ठाकुर होटल पर खड़े दो ट्रकों में बीती रात करीब 12 बजे अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। घटना ऐसी थी कि किसी को कुछ भी करने का मौका नहीं मिला और दोनों ट्रक आग में घिर गए। मामले की सूचना पुलिस व दमकल को दी गई जिसके बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना में कोई जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन 70 लाख रुपए से अधिक का नुकसान होना बताया जा रहा है। पुलिस ने आगजनी का मामला कायम कर विवेचना शुरू कर दी है।

होटल के पास खड़े दो ट्रक जलकर खाक

जानकारी के मुताबिक ट्रक चालक मुकेश रावत ने बताया कि उसके ट्रक में पुराने टायर भरे हुए थे और उसने बीती रात को ट्रक ठाकुर होटल के पास खड़ा किया और खाना खाने चला गया। तभी उसके ट्रक के पास खड़े ट्रक में अचानक से आग भड़क उठी और जब तक वह दौड़ कर अपना ट्रक वहां से हटाता, तब तक दोनों ट्रक आग की चपेट में आ गए । दूसरे ट्रक में सीमेंट भरी हुई थी और उसके अंदर चालक गोविंद व उसका हेल्पर सो रहे थे जो कि आग लगते ही तुरंत बाहर आए।

5 घंटे में बुझी ट्रकों की आग

मामले की सूचना पुलिस व दमकल को दी जिसके बाद कोलारस थाना प्रभारी गब्बर सिंह गुर्जर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और फिर कोलारस सहित शिवपुरी से आई दमकलों ने दोनों ट्रकों में लगी आग को बुझाने का सिलसिला शुरू किया जो कि 5 घंटे तक चलता रहा और फिर सुबह 5 बजे जाकर वाहनों में लगी आग बुझ पाई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बड़ी बात यह है कि घटना के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है।

ये भी पढ़ें

एमपी में डेढ़ लाख की रिश्वत लेते पकड़ाया पीएचई का अधिकारी, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई
सागर
sagar

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

07 Jan 2026 08:02 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Shivpuri / आधी रात में होटल पर खड़े दो ट्रकों में लगी आग, 70 लाख से ज्यादा का नुकसान

बड़ी खबरें

View All

शिवपुरी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

महाआर्यमन सिंधिया ने शादी को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा- सोच समझकर…

MPCA Mahaaryaman Scindia on marriage MPL academies MP News
शिवपुरी

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के पुत्र महान आर्यमन सिंधिया हुए घायल, पहुंचाया अस्पताल

Union Minister Jyotiraditya Scindia's son Mahaaryaman Scindia has been injured
शिवपुरी

बाघ ने किया वृद्ध पर हमला, अस्पताल में भर्ती

जिले के सतनवाड़ा थाना क्षेत्र में माधव टाइगर रिजर्व की सीमा से सटे ग्राम डोंगर में गुरुवार को बाघिन ने एक वृद्ध पर हमला कर उसे घायल कर दिया।
शिवपुरी

एमपी में जूनाअखाड़े के संत की हार्ट अटैक से मौत, आग तापते समय हुई घटना

शिवपुरी

गेस्ट हाउस में 10 साल पुरानी गर्लफ्रेंड को मिलने बुलाया और..

shivpuri hindi news
शिवपुरी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.