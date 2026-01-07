आधी रात में होटल पर खड़े दो ट्रकों में लगी आग, 70 लाख से ज्यादा का नुकसान

MP News: मध्यप्रदेश के शिवपुरी जिले के कोलारस थाना अंतर्गत पडोरा गुरूद्वारा के पास ठाकुर होटल पर खड़े दो ट्रकों में बीती रात करीब 12 बजे अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। घटना ऐसी थी कि किसी को कुछ भी करने का मौका नहीं मिला और दोनों ट्रक आग में घिर गए। मामले की सूचना पुलिस व दमकल को दी गई जिसके बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना में कोई जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन 70 लाख रुपए से अधिक का नुकसान होना बताया जा रहा है। पुलिस ने आगजनी का मामला कायम कर विवेचना शुरू कर दी है।