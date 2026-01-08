MP में भाजपा मंडल अध्यक्ष और उनके भाइयों पर 54 करोड़ का जुर्माना

कलेक्टर के आदेश में कहा गया है कि यह जुर्माना खनिज अधिकारी के प्रस्ताव के अनुसार मध्य प्रदेश खनिज अवैध खनन, परिवहन और भण्डारण निवारण नियम 2022 के अध्याय पांच के नियम 18 के तहत लगाया गया है और इसका पालन न करने की स्थिति में नियम 18-5 उपनियम 2 के तहत रॉयल्टी राशि का 15 गुना 13,64,58,000 रूपए का जुर्माना और 10,000 रूपए का पर्यावरणीय मुआवजा लगाया गया है। 13,64,58,000 यानी कुल 27,29,16,000 रूपए को दोगुना कर 54,58,32,000 रूपए कर दिया गया है. अधिरोपित राशि आदेश दिनांक से 30 दिवस के अन्दर खनिज खाता 0853 में जमा करनी होगी। यदि तय समय सीमा के भीतर अधिरोपित राशि जमा नहीं की गई तो नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।