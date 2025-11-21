Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रीवा

सरकारी कर्मचारियों की मौज! फ्री मिलेगा मूवी, डिनर और टाइगर सफारी का टिकट, आदेश जारी

MP News: जिला प्रशासन ने बीएलओ के द्वारा बूथ मतदाताओं की जानकारी सौ प्रतिशत डिजिटाइजेशन पूरा करने पर फ्री में कुछ खास सुविधाएं दी जाएंगी।

2 min read
Google source verification

रीवा

image

Himanshu Singh

Nov 21, 2025

rewa news

फाइल फोटो

MP News: मध्यप्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण यानी SIR का काम तेजी से चल रहा है। सभी बूथ लेवल अफसर घर-घर जाकर वोटरों से गणना पत्रक भरवाकर रिकॉर्ड ले रहे हैं। इसी बीच रीवा जिले में एसआईआर के काम में तेजी लाने के लिए खास सुविधा दी गई है। जिसके लिए प्रशासन की तरफ से आदेश जारी कर दिए हैं।

बीएलओ को प्रोत्साहित करने के लिए खास ऑफर

बीएलओ को प्रोत्साहित करने के लिए रीवा जिला प्रशासन की तरफ से विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया जारी है। इस योजना के तहत बीएलओ के द्वारा बूथ मतदाताओं की जानकारी सौ प्रतिशत डिजिटाइजेशन पूरा किया जाएगा। उसे बीएलओ परिवार समेत फिल्म देखने के लिए मूवी टिकट और साथ फ्री डिनर और वाइट टाइगर सफारी घूमने के लिए कूपन भी दिए जाएंगे।

अपर कलेक्टर ने जारी किए आदेश

रीवा अपर कलेक्टर ने 19 नंवबर को आदेश जारी किए हैं। जिसमें सभी एसडीएम को पत्र लिखते हुए सूचित किया गया है कि वह सभी बीएलओ को प्रोत्साहित करें। पत्र में लिखा है कि वर्तमान में Special Intensive Revision (SIR) का कार्य प्रचलन में है। प्रत्येक विधानसभा के प्रथम Booth level Officer (BLO) जो 100% डिजिटाइ‌जेशन का कार्य पूर्ण करेंगे उसे प्रोत्साहन के रूप में एक बार परिवार सहित निम्नानुसार सुविधाएं जिला प्रशासन की तरफ से मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएंगी।

मिलेंगी ये खास सुविधाएं

बूथ लेवल ऑफिसर को परिवार सहित फ्री मूवी टिकट मिलेगी। फ्री डिनर, बच्चों के लिए फ्री गेमजोन, फ्री मुकुंदपुर सफारी और फ्री में परिवार सहित कार्निवल मेला घूमने का अवसर मिलेगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

21 Nov 2025 04:11 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Rewa / सरकारी कर्मचारियों की मौज! फ्री मिलेगा मूवी, डिनर और टाइगर सफारी का टिकट, आदेश जारी

बड़ी खबरें

View All

रीवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘टीचर हाथ पकड़कर बोलता..देखो कितना ठंडा है मेरा हाथ’, 11वीं की छात्रा का टूटा सब्र..

rewa
रीवा

22 दिसंबर से ‘रीवा-इंदौर’ के बीच शुरु होगी फ्लाइट, जारी हुआ शेड्यूल

CG Flight: तकनीकी गड़बड़ी से दिल्ली-रायपुर इंडिगो फ्लाइट भटक गई राह, भुवनेश्वर में उतारना पड़ा विमान...(photo-patrika)
रीवा

वाह रे शिक्षा विभाग! शिक्षकों की आत्माओं को भेज दिए नोटिस

MP Education Department
रीवा

स्वास्थ्य शिविर में महिला की मौत, उप मुख्यमंत्री समेत 75 डॉक्टर थे मौजूद, फिर भी नहीं बची जान

MP News
रीवा

रीवा-इंदौर के बीच उड़ान भरेगी ‘फ्लाइट’, 15 घंटे का सफर ‘दो घंटे’ में होगा पूरा

rewa indore flight
रीवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.