सरकारी कर्मचारियों की मौज! फ्री मिलेगा मूवी, डिनर और टाइगर सफारी का टिकट, आदेश जारी

फाइल फोटो
MP News: मध्यप्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण यानी SIR का काम तेजी से चल रहा है। सभी बूथ लेवल अफसर घर-घर जाकर वोटरों से गणना पत्रक भरवाकर रिकॉर्ड ले रहे हैं। इसी बीच रीवा जिले में एसआईआर के काम में तेजी लाने के लिए खास सुविधा दी गई है। जिसके लिए प्रशासन की तरफ से आदेश जारी कर दिए हैं।
बीएलओ को प्रोत्साहित करने के लिए रीवा जिला प्रशासन की तरफ से विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया जारी है। इस योजना के तहत बीएलओ के द्वारा बूथ मतदाताओं की जानकारी सौ प्रतिशत डिजिटाइजेशन पूरा किया जाएगा। उसे बीएलओ परिवार समेत फिल्म देखने के लिए मूवी टिकट और साथ फ्री डिनर और वाइट टाइगर सफारी घूमने के लिए कूपन भी दिए जाएंगे।
रीवा अपर कलेक्टर ने 19 नंवबर को आदेश जारी किए हैं। जिसमें सभी एसडीएम को पत्र लिखते हुए सूचित किया गया है कि वह सभी बीएलओ को प्रोत्साहित करें। पत्र में लिखा है कि वर्तमान में Special Intensive Revision (SIR) का कार्य प्रचलन में है। प्रत्येक विधानसभा के प्रथम Booth level Officer (BLO) जो 100% डिजिटाइजेशन का कार्य पूर्ण करेंगे उसे प्रोत्साहन के रूप में एक बार परिवार सहित निम्नानुसार सुविधाएं जिला प्रशासन की तरफ से मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएंगी।
बूथ लेवल ऑफिसर को परिवार सहित फ्री मूवी टिकट मिलेगी। फ्री डिनर, बच्चों के लिए फ्री गेमजोन, फ्री मुकुंदपुर सफारी और फ्री में परिवार सहित कार्निवल मेला घूमने का अवसर मिलेगा।
बड़ी खबरेंView All
रीवा
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग