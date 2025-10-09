एमपी में 10 हजार की रिश्वत लेते पकड़ाया जूनियर इंजीनियर, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

MP News: मध्यप्रदेश में आए दिन लोकायुक्त भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी पर शिकंजा कस रहा है। मगर रिश्वतखोरी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसा ही मामला रीवा से सामने आया है। यहां पर लोकायुक्त ने जूनियर इंजीनियर को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है।



दरअसल, शिकायकर्ता लकी दुबे जो कि सीधी जिले का निवासी है। उसने लोकायुक्त कार्यालय में 8 अक्टूबर को शिकायत दर्ज कराई थी। जिसमें उसने बताया था कि उसके द्वारा तीन सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं। जिनकी मीटर कनवर्जन की फाइलों में हस्ताक्षर के एवज में प्रति फाइल 6000 रुपए, कुल 18000 रुपए की रिश्वत मांगी जा रही थी।