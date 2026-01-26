एमपी में साइकिल से जा रहे शख्स से मांगे पैसे, न देने पर बाइक में बांधकर घसीटा; हालत नाजुक

MP News: मध्यप्रदेश के रीवा जिले अमानवीयता से एक मामला सामने आया है। सेमरिया क्षेत्र के राजगढ़ गांव में 60 वर्षीय लक्ष्मण प्रजापति को तीन बदमाशों ने बाइक के पीछे तौलिए से बांधकर घसीटा। यह घटना उस दौरान की है कि जब बाइक सवार युवकों द्वारा उससे पैसे मांगे जा रहे थे।



घायल का संजय गांधी अस्पताल में इलाज चल रहा है जिसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। सेमरिया थाने के राजगढ़ गांव निवासी लालमणि प्रजापति 40 साल पर सरेराह बाइक सवार आरोपियों ने हमला कर दिया। बाद में उसको वाहन से बांधकर आरोपी घसीटते रहे। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने जाम लगा दिया जिसको पुलिस ने समझाईश देकर खुलवा दिया।



पुलिस ने घायल के अस्पताल पहुंचकर बयान दर्ज किये है। आरोपियों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। कुछ संदेहियों के नाम पता चले है जो फिलहाल फरार बताए जा रहे है। थाना प्रभारी विकास कपीस ने बताया कि आरोपियों की तलाश में जगह-जगह दबिश दी जा रही है।



इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जिसमें बुजुर्ग घायल अवस्था में दिख रहा।

