सहायिका की ज्वाइनिंग कराने के लिए परियोजना अधिकारी ने मांगे 50 हजार, लोकायुक्त ने पकड़ा

MP News: मध्यप्रदेश के रीवा जिले में रिश्वतखोरी का मामला सामने आया है। महिला एवं बाल विकास विभाग में पदस्थ सिरमौर के परियोजना अधिकारी शेष नारायण मिश्रा पर आरोप है कि उन्होंने आगनबाड़ी सहायिका को ज्वाइन कराने के लिए 50 हजार रुपए की रिश्वत मांगी थी।



दरअसल, सिरमौर तहसील के सगरा निवासी राहुल सेन ने लोकायुक्त कार्यालय रीवा में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी पत्नी सोनम का चयन आंगनबाड़ी सहायिका के पद पर हुआ है, लेकिन नियुक्ति के बदले सिरमौर महिला एवं बाल विकास विभाग में पदस्थ परियोजना अधिकारी शेषनारायण मिश्रा 50 हजार रुपए की रिश्वत मांग रहे हैं। सत्यापन में रिश्वत की मांग की पुष्टि होने पर आरोपी के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित 2018) की धारा 7 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।