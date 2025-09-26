50 हजार की रिश्वत मांगने वाले परियोजना अधिकारी को हटाया, ज्वाइनिंग कराने की एवज में मांगे थे पैसे

MP News: मध्यप्रदेश के रीवा में बीते दिनों ज्वाइनिंग कराने के बदले सहायिका से 50 हजार की रिश्वत मांगने वाले परियोजना अधिकारी को रीवा से हटा दिया गया है। 18 सितंबर को लोकायुक्त की टीम ने अधिकारी को गिरफ्तार किया था। उसके ऊपर भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था
दरअसल, परियोजना अधिकारी ने आगनबाड़ी सहायिका को ज्वाइन कराने के लिए 50 हजार रुपए की रिश्वत मांगी थी। इसी को लेकर विभाग की जमकर किरकिरी हुई। जिसके बाद अधिकारी को रीवा से मुक्त करके सीधी जिला भेज दिया गया।
सिरमौर तहसील के सगरा निवासी राहुल सेन ने लोकायुक्त कार्यालय रीवा में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी पत्नी सोनम का चयन आंगनबाड़ी सहायिका के पद पर हुआ है, लेकिन नियुक्ति के बदले सिरमौर महिला एवं बाल विकास विभाग में पदस्थ परियोजना अधिकारी शेषनारायण मिश्रा 50 हजार रुपए की रिश्वत मांग रहे हैं। सत्यापन में रिश्वत की मांग की पुष्टि होने पर आरोपी के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित 2018) की धारा 7 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था।
जब शिकायकर्ता पैसे देने के लिए पहुंचा तो आरोपी अधिकारी शेष नारायण को इसकी भनक लग गई थी। शिकायतकर्ता के हाव-भाव को वह भांप गए और रुपए लेने से इंकार कर गाली-गलौज करने लगे थे। बताया जा रहा है कि उस दौरान कुछ अन्य लोग भी वहां पर मौजूद थे, जिसकी वजह से उनके सामने इस तरह से वह रुपए नहीं लेना चाह रहे थे।
हालांकि, रिश्वत की रकम लेते हुए तो परियोजना अधिकारी को नहीं पकड़ा जा सका लेकिन रिश्वत मांगने का प्रकरण पहले ही दर्ज कर लिया गया था।