गहरी नींद में सो रही ‘पुष्पा’ को एक साथ दो सांपों ने डसा, निकली चीख-पुकार

MP News: मध्य प्रदेश के रीवा जिले से बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जहां रविवार को तड़के तीन बजे एक महिला को दो सांपों ने शरीर के विभिन्न अंगों में काट लिया। इस दौरान महिला की चीख-पुकार सुनकर परिजन कमरे में पहुंचे। महिला को गंभीर हालत में संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।



पूरा मामला गुढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम सिलचट का है। यहां पर 23 वर्षीय पुष्पा केवट को रविवार को तड़के तीन बजे के आसपास दो सांपों ने काट लिया। परिजनों ने एक सांप तो पकड़ लिया। मगर दूसरा वहां से भाग निकला।