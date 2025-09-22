एमपी के इस शहर में खुलेगा दूसरा ‘मिल्क बैंक’, कुपोषण से निपटने में साबित होगा मददगार

इस बैंक का संचालन अस्पताल के शिशु रोग विभाग की देखरेख में किया जाएगा। यह प्रदेश का दूसरा ह्यूमन मिल्क बैंक होगा। यहां स्वस्थ माताओं से दूध संग्रहित किया जाएगा, लेकिन इससे पहले एचआईवी, हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों की जांच जरूरी होगी। जांच के बाद ही माताओं का दूध संग्रहित किया जाएगा।



शिशु रोग के विभागाध्यक्ष डॉ नरेश बजाज ने बताया कि मानव मिल्क का बैंक होता है। जिसमें माताओं का दूध स्टोर करके रख सकते हैं। जिन बच्चों को माताओं का दूध नहीं मिलता, उन्हें यह दूध पिलाने कुपोषण की संभावना कम होती है। इस बैंक के लिए सिविल का काम हो गया है। मशीन का ऑर्डर दिया जा चुका है। जल्दी ही बैंक शुरू हो जाएगा।

