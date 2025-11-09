Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रीवा

एमपी में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो का कहर, 6 लोगों को कुचला

MP News: मध्यप्रदेश के रीवा जिले में तेज रफ्तार कार ने छह लोगों को कुचल दिया। जिसमें चार लोगों की मौत हो गई।

less than 1 minute read
Google source verification

रीवा

image

Himanshu Singh

Nov 09, 2025

rewa-news

MP News: मध्यप्रदेश के रीवा जिले में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने इस कदर कहर बरपाया कि सड़क पार कर रहे 6 लोगों को कुचलते हुए खेत में घुस गई। रफ्तार की इतनी तेज थी कि मौके पर ही चार लोगों ने दम तोड़ दिया। वहीं, तीन लोग बुरी तरह घायल हुए हैं।

यह पूरी घटना गढ़ थाने के तेंदुआ मोड़ की है। 6 लोग सड़क के किनारे खड़े हुए थे। तभी रीवा तरफ से प्रयागराज जा रही तेज रफ्तार फोर व्हीलर अचानक अनियंत्रित हो गई। जिसके बाद चालक ने अचानक स्टेरिंग घुमा दिया जिससे सडक़ के किनारे खड़े बाइक सवार सहित आधा दर्जन लोग उसकी चपेट में आ गए। उनको कुचलते हुए कार ने बिजली के पोल से टकरा गई। उसी दौरान पोल भी टूट गया। बाद में वाहन खेत में घुसने के बाद रुक गया। इस हादसे में चार लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

लोगों ने हाईवे पर लगाया जाम

हादसे के बाद स्थानीय का गुस्सा फूटा और उन्होंने हाईवे में जाम लगा दिया। जिसके बाद मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल पहुंचा और लोगों को समझाइश देकर जाम खुलवाने की कोशिश की।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

09 Nov 2025 08:08 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Rewa / एमपी में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो का कहर, 6 लोगों को कुचला

बड़ी खबरें

View All

रीवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में स्कूल में 15 साल की लड़की से ज्यादती, दो घंटे तक बनाया बंधक

rewa
रीवा

MP में कांग्रेस विधायक से मोबाइल पर गाली-गलौज, अनजान नंबर से आया धमकी भरी कॉल

congress mla abhay mishra abused on call rewa mp news
रीवा

एमपी से दिल्ली के लिए एक और उड़ान, हफ़्ते में तीन दिन मिलेगी फ़्लाइट

Flights from Rewa to Delhi will be available for three days
रीवा

एमपी में गालीबाज लेडी ASI पर एक्शन, एसपी ने किया निलंबित

rewa
रीवा

एमपी में 8 हजार की रिश्वत लेते’डॉक्टर और सुपरवाइजर’ रंगे हाथों धराए, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

rewa news
रीवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.