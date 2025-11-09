एमपी में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो का कहर, 6 लोगों को कुचला

MP News: मध्यप्रदेश के रीवा जिले में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने इस कदर कहर बरपाया कि सड़क पार कर रहे 6 लोगों को कुचलते हुए खेत में घुस गई। रफ्तार की इतनी तेज थी कि मौके पर ही चार लोगों ने दम तोड़ दिया। वहीं, तीन लोग बुरी तरह घायल हुए हैं।



यह पूरी घटना गढ़ थाने के तेंदुआ मोड़ की है। 6 लोग सड़क के किनारे खड़े हुए थे। तभी रीवा तरफ से प्रयागराज जा रही तेज रफ्तार फोर व्हीलर अचानक अनियंत्रित हो गई। जिसके बाद चालक ने अचानक स्टेरिंग घुमा दिया जिससे सडक़ के किनारे खड़े बाइक सवार सहित आधा दर्जन लोग उसकी चपेट में आ गए। उनको कुचलते हुए कार ने बिजली के पोल से टकरा गई। उसी दौरान पोल भी टूट गया। बाद में वाहन खेत में घुसने के बाद रुक गया। इस हादसे में चार लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।