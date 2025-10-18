एमपी के इस शहर में तीन दिन ट्रैफिक रहेगा डायवर्ट, इन रास्तों में जाने से बचें

MP News: मध्यप्रदेश के रीवा शहर में दीपावली के चलते शहर में तीन दिनों तक ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। धनतेरस से दीपावली तक मुख्य बाजार में ऑटो और ई-रिक्शा के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं, फोर व्हीलर वाहनों के लिए पांच स्थानों पर पार्किंग स्थल निर्धारित किए गए हैं।
पुलिस प्रशासन ने चार पहिया वाहनों के लिए पार्किंग की विशेष व्यवस्था की है। जिसमें मानस भवन, गंगा कछार मैदान, स्वागत भवन, सांई मंदिर पार्किंग, पुराने न्यायालय परिसर के आसपास सड़क किनारे वाहन पार्किंग कराने के बाद लोग पैदल जा सकेंगे।
ऑटो और ई-रिक्शा को धोबिया टंकी से आने पर अमहिया मार्ग होते हुए सिरमौर चौराहा की ओर डायवर्ट किया गया है।
अस्पताल चौराहा से प्रकाश चौराहा, स्टैचू चौराहा, खन्ना चौराहा होते हुए जय स्तंभ मार्ग, कला मंदिर से मृगनयनी चौक, कॉलेज चौराहा से शिल्पी प्लाजा मार्ग तक ऑटो और ई-रिक्शा की एंट्री प्रतिबंधित रहेगी।
यातायात थाना प्रभारी अनीमा शर्मा ने बताया कि यह निर्णय त्योहार के दौरान शहर में बढऩे वाली भीड़, ट्रैफिक दबाव और सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए लिया गया है। निर्देशों के अनुसार, मुय बाजार क्षेत्र में केवल दोपहिया वाहनों की ही एंट्री की अनुमति होगी।
त्योहार के चलते बाजार क्षेत्र में दुकानदारों ने दुकान के बाहर तक टेंट लगाकर सामान सजाया है। इससे पैदल मागग् संकरा हो गया है और ग्राहक अपने वाहन सड़क पर खड़े कर रहे हैं। शुक्रवार को शिल्पी प्लाजा, कला मंदिर, स्टैचू चौराहा सहित कई प्रमुख बाजार क्षेत्रों में नो-पार्किंग में खड़े वाहनों की वजह से जाम की स्थिति बन गई।
