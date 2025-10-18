एमपी के इस शहर में तीन दिन ट्रैफिक रहेगा डायवर्ट, इन रास्तों में जाने से बचें

पुलिस प्रशासन ने चार पहिया वाहनों के लिए पार्किंग की विशेष व्यवस्था की है। जिसमें मानस भवन, गंगा कछार मैदान, स्वागत भवन, सांई मंदिर पार्किंग, पुराने न्यायालय परिसर के आसपास सड़क किनारे वाहन पार्किंग कराने के बाद लोग पैदल जा सकेंगे।



ऑटो और ई-रिक्शा को धोबिया टंकी से आने पर अमहिया मार्ग होते हुए सिरमौर चौराहा की ओर डायवर्ट किया गया है।



अस्पताल चौराहा से प्रकाश चौराहा, स्टैचू चौराहा, खन्ना चौराहा होते हुए जय स्तंभ मार्ग, कला मंदिर से मृगनयनी चौक, कॉलेज चौराहा से शिल्पी प्लाजा मार्ग तक ऑटो और ई-रिक्शा की एंट्री प्रतिबंधित रहेगी।