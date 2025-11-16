रीवा-इंदौर के बीच उड़ान भरेगी ‘फ्लाइट’, 15 घंटे का सफर ‘दो घंटे’ में होगा पूरा

इंडिगो की रीवा-इंदौर फ्लाइट, इंदौर से सुबह 11:30 उड़ान भरेगी। जो कि रीवा दोपहर 1:15 पर पहुंचेगी। रीवा से फ्लाइट का उड़ान भरने का समय दोपहर 1:35 रहेगा। इंदौर में इसकी लैंडिंग दोपहर 3:20 पर होगी। हालांकि, अभी इंडिगो की वेबसाइट पर ऑफिशियल शेड्यूल जारी नहीं हुआ है। जिसकी संभावना दिसंबर के पहले सप्ताह में है।