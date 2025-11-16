Patrika LogoSwitch to English

रीवा

रीवा-इंदौर के बीच उड़ान भरेगी ‘फ्लाइट’, 15 घंटे का सफर ‘दो घंटे’ में होगा पूरा

Rewa-Indore Flight: रीवा-इंदौर के बीच फ्लाइट की शुरुआत 22 दिसंबर से शुरु होने जा रही है।

less than 1 minute read
Google source verification

रीवा

image

Himanshu Singh

Nov 16, 2025

rewa indore flight

Rewa-Indore Flight: मध्यप्रदेश के विंध्य में हवाई सेवाओं का विस्तार लगातार जारी है। रीवा-दिल्ली उड़ान शुरु होने के बाद अब रीवा-इंदौर के बीच सीधी फ्लाइट 22 दिसंबर से शुरु होने जा रही है। जल्द ही इंडिगो एयरलाइंस उड़ान का शेड्यूल जारी करेगा।

इन इलाकों को पहुंचेगा फायदा

रीवा-इंदौर के बीच फ्लाइट शुरु होने से रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, मैहर, मऊगंज, पन्ना के यात्रियों को फायदा मिलेगा। जिससे इंदौर की दूरी कम समय में तय हो सकेगी। अभी ट्रेन से इंदौर जाने के लिए कम से कम 15-16 घंटे का समय लग जाता है।

ऐसा रहेगा शेड्यूल

इंडिगो की रीवा-इंदौर फ्लाइट, इंदौर से सुबह 11:30 उड़ान भरेगी। जो कि रीवा दोपहर 1:15 पर पहुंचेगी। रीवा से फ्लाइट का उड़ान भरने का समय दोपहर 1:35 रहेगा। इंदौर में इसकी लैंडिंग दोपहर 3:20 पर होगी। हालांकि, अभी इंडिगो की वेबसाइट पर ऑफिशियल शेड्यूल जारी नहीं हुआ है। जिसकी संभावना दिसंबर के पहले सप्ताह में है।

रीवा एयरपोर्ट के डायरेक्टर योगेंद्र राजक ने बताया कि रीवा-दिल्ली लाइट को शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है और रीवा-इंदौर के लिए भी काफी इनक्वायरी थीं। इंडिगो एयरलाइंस के विमान में यात्रियों को सुगम सफर और उत्कृष्ट हॉस्पिटैलिटी की सुविधा मिलेगी।

बता दें कि, रीवा एयरपोर्ट से 10 नवंबर को शुरू हुई रीवा-दिल्ली सेवा सप्ताह में तीन दिन संचालित हो रही है। रीवा-इंदौर लाइट शुरू होने के बाद एयरपोर्ट से कुल तीन लाइटें संचालित होंगी, जिससे विंध्य क्षेत्र की हवाई सुविधा और मजबूत होगी।

Updated on:

16 Nov 2025 01:57 pm

Published on:

16 Nov 2025 01:55 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Rewa / रीवा-इंदौर के बीच उड़ान भरेगी ‘फ्लाइट’, 15 घंटे का सफर ‘दो घंटे’ में होगा पूरा

