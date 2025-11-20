22 दिसंबर से ‘रीवा-इंदौर’ के बीच शुरु होगी फ्लाइट, जारी हुआ शेड्यूल

रीवा से इंदौर के लिए 4528 रुपए किराया होगा और अतिरिक्त सेवाओं के साथ 5578 रुपए रुपए किराया निर्धारित किया गया है। जबकि, इंदौर से रीवा आगमन पर किराया 4258 रुपए रखा गया है। कंपनी के सेल्स हेड विनय मल्होत्रा ने बताया कि रीवा मध्यप्रदेश में एयरलाइन का छठा गंतव्य है। नई उड़ान टियर-2 और टियर-3 शहरों के बीच व्यापार और यात्रा के अवसर बढ़ाएगी। उनका कहना है कि इस कनेक्टिविटी से रीवा को दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, पुणे, जयपुर, भुवनेश्वर, रायपुर, लखनऊ और नागपुर जैसे प्रमुख शहरों तक आगे की यात्रा में सहज संपर्क मिलेगा। उड़ानों की बुकिंग वेबसाइट, मोबाइल ऐप और अधिकृत ट्रैवल पार्टनर्स पर शुरू हो चुकी है।