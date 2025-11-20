22 दिसंबर से ‘रीवा-इंदौर’ के बीच शुरु होगी फ्लाइट, जारी हुआ शेड्यूल

Rewa-Indore Flight: मध्यप्रदेश के विंध्य को एक बार फिर से बड़ी सौगात मिली है। रीवा-दिल्ली की उड़ान शुरु होने के रीवा-इंदौर के बीच डायरेक्ट फ्लाइट 22 दिसंबर से शुरु होगी। इसके लिए इंडिगो एयरलाइंस ने शेड्यूल जारी कर दिया है।
रीवा से इंदौर के लिए 4528 रुपए किराया होगा और अतिरिक्त सेवाओं के साथ 5578 रुपए रुपए किराया निर्धारित किया गया है। जबकि, इंदौर से रीवा आगमन पर किराया 4258 रुपए रखा गया है। कंपनी के सेल्स हेड विनय मल्होत्रा ने बताया कि रीवा मध्यप्रदेश में एयरलाइन का छठा गंतव्य है। नई उड़ान टियर-2 और टियर-3 शहरों के बीच व्यापार और यात्रा के अवसर बढ़ाएगी। उनका कहना है कि इस कनेक्टिविटी से रीवा को दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, पुणे, जयपुर, भुवनेश्वर, रायपुर, लखनऊ और नागपुर जैसे प्रमुख शहरों तक आगे की यात्रा में सहज संपर्क मिलेगा। उड़ानों की बुकिंग वेबसाइट, मोबाइल ऐप और अधिकृत ट्रैवल पार्टनर्स पर शुरू हो चुकी है।
इंदौर से रीवा के बीच इंडिगो की फ्लाइट रोजाना उड़ान भरेगी। 6 ई 7363 इंदौर से 11:30 बजे सुबह चलेगी और दोपहर 1 बजकर 15 मिनट पर पहुंचेगी। 6ई 7364 रीवा से इंदौर प्रतिदिन चलेगी। जो कि रीवा से 1 बजकर 35 मिनट पर उड़ान भरेगी और इंदौर 3 बजकर 25 मिनट पर पहुंचेगी।
बता दें कि, रीवा एयरपोर्ट से 10 नवंबर को शुरू हुई रीवा-दिल्ली सेवा सप्ताह में तीन दिन संचालित हो रही है। जबकि, 22 दिसंबर से रीवा-इंदौर फ्लाइट शुरू होने के बाद एयरपोर्ट से कुल तीन लाइटें संचालित होंगी, जिससे विंध्य क्षेत्र की हवाई सुविधाओं का और विस्तार होगा।
