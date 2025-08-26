कंडम और बिना परमिट चल रहे 15 ऑटो-रिक्शा जब्त

शहर की सड़कों पर कंडम और बिना परमिट दौड़ रहे 15 ऑटो-रिक्शा आरटीओ की टीम ने जब्त किए हैं। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी मनोज कुमार तेहनगुरिया ने बताया कि आरटीओ दल लगातार यात्री और स्कूल वाहनों की चैकिंग कर रहा है। सोमवार को दल ने शहर के विभिन्न स्थानों पर चैकिंग लगाकर 15 ऑटो-रिक्शा जब्त किए हैं। जबकि अन्य वाहनों की जांच भी की है। नियम विरुद्ध वाहन चलाने वाले चालकों ने जुर्माना राशि भी वसूली गई है। जब्त किए गए वाहन वह हैं जो 20 साल पुराने हैं और कंडम हालत में थे, कुछ वाहन चालकों ने परमिट ही नहीं लिया था।