MP में 2069 करोड़ में बनेगा फोरलेन, 540 करोड़ के इंडस्ट्रियल एरिया को भी मिली मंजूरी

डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल (Deputy CM Rajendra Shukla) ने कहा कि मसवासी ग्रेट क्षेत्र में 1500 एकड़ क्षेत्र में एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण किया जाना है, जो सागर को विकास की दिशा में आगे ले जाएगा। इस औद्योगिक क्षेत्र (Maswasi Industrial area) के लिए लगभग 25000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए है। औद्योगिक क्षेत्र के लिए लगभग 540 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। इसके पूर्ण हो जाने से क्षेत्र के लगभग 29000 लोगों को रोजगार मिलेगा और क्षेत्र के आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।