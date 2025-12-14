14 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika Logo

सागर

MP में 2069 करोड़ में बनेगा फोरलेन, 540 करोड़ के इंडस्ट्रियल एरिया को भी मिली मंजूरी

MP News: जिला विकास सलाहकार समिति की बैठक में उपमुख्यमंत्री ने दो बड़ी घोषणाएं कीं। उन्होंने चार लेन हाईवे के निर्माण के लिए 2029 करोड़ रुपये और औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए 540 करोड़ रुपये की मंजूरी की घोषणा की।

less than 1 minute read
Google source verification

सागर

image

Akash Dewani

Dec 14, 2025

Deputy CM Rajendra Shukla annouced 4-lane road construction maswasi Industrial area mp news

eputy CM Rajendra Shukla approved Two major projects in sagar (फोटो- राजेंद्र शुक्ल आधिकारिक फेसबुक अकाउंट)

Road Construction: सागर जिला विकास सलाहकार समिति की बैठक में उप मुख्यमंत्री डॉ. राजेंद्र शुक्ल ने महत्वपूर्ण जानकारी सांझा की। सिलसिलेवार समीक्षा में डॉ. शुक्ल ने सागर का बायपास (रिंग रोड), औद्योगिक क्षेत्र मसवासी ग्रेट, बीएमसी, एनएच पर दिशा सूचक आदि पर गंभीरता से चर्चा कर निर्देश दिए। (MP News)

मसवासी ग्रंट में बनेगा औद्योगिक क्षेत्र

डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल (Deputy CM Rajendra Shukla) ने कहा कि मसवासी ग्रेट क्षेत्र में 1500 एकड़ क्षेत्र में एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण किया जाना है, जो सागर को विकास की दिशा में आगे ले जाएगा। इस औद्योगिक क्षेत्र (Maswasi Industrial area) के लिए लगभग 25000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए है। औद्योगिक क्षेत्र के लिए लगभग 540 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। इसके पूर्ण हो जाने से क्षेत्र के लगभग 29000 लोगों को रोजगार मिलेगा और क्षेत्र के आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

बायपास सागर के आसपास

20 किलोमीटर क्षेत्र में बायपास बनाने के लिए भू-अर्जन समेत अन्य आवश्यक प्रक्रिया शुरु हो चुकी है। सागर बायपास निर्माण कार्य जनवरी से शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि 2026 तक भोपाल-सागर फोर लाइन सड़क मार्ग का 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो जाएगा व वर्ष 2027 तक शत प्रतिशत कार्य पूर्ण होकर सागर भोपाल के मध्य फोरलाइन सड़क मार्ग की सुविधा मिलेगी। सागर-दमोह के मध्य भी सीधी कनेक्टिविटी के लिए फोरलेन सड़क के लिए लगभग 2069 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है।

ये नेता भी रहे मौजूद

इस अवसर पर विधायक सागर शैलेन्द्र जैन, विधायक नरयावली प्रदीप लारिया, महापौर संगीता तिवारी, नगर निगम अध्यक्ष वृन्दावन अहिरवार, श्याम तिवारी समेत अन्य उपस्थित रहे। (MP News)

Updated on:

14 Dec 2025 03:28 pm

Published on:

14 Dec 2025 03:27 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / MP में 2069 करोड़ में बनेगा फोरलेन, 540 करोड़ के इंडस्ट्रियल एरिया को भी मिली मंजूरी

सागर

मध्य प्रदेश न्यूज़

Patrika Site Logo

