फंदे पर लटका मिला व्यापारी का शव, दुकान में ही लगाई फांसी

रहली थाना क्षेत्र में एक व्यापारी का शव उसकी ही दुकान में फंदे पर लटका मिला। मृतक के पास से पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला है। सुसाइड नोट में क्या लिखा है, इसकी जानकारी फिलहाल पुलिस ने सांझा नहीं की है और मामले की पड़ताल चलने की बात कह रही है। शनिवार को शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा गया।

रहली के वार्ड क्रमांक-3 निवासी 57 वर्षीय कमलेश पुत्र काशीराम घोषी का शव फंदे पर लटका मिला। वह किराये की दुकान में गल्ला दुकान चलाते थे। शनिवार की सुबह दुकान मालिक ने कमलेश के पुत्र दीपेश को सूचना दी कि उनके पिता कमलेश का शव दुकान में लटक रहा है। सूचना पर दीपेश मौके पर पहुंचा। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने शव को फंदे से उतारकर पीएम के लिए भेजा। दीपेश ने बताया कि बीती शाम को पिता कमलेश घोषी खमरिया स्थित गल्ला दुकान गए थे। वह कई बार दुकान पर ही रात में रुक जाया करते थे। जब वह सुबह घर लौटकर नहीं आए तो उनकी जानकारी ली। इसी दौरान दुकान मालिक ने सूचना दी कि पिता ने फांसी लगा ली है। सूचना मिलते ही दुकान पर पहुंचा तो पिता का शव फंदे पर झूल रहा था। पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला है। पिता ने आत्महत्या जैसा कदम क्यों उठाया वह भी समझ नहीं पा रहे हैं। वहीं पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है।