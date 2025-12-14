सांसद खेल महोत्सव: खेल परिसर में हुए बैडमिंटन के रोमांचक मुकाबले

सांसद खेल महोत्सव में शनिवार को बैडमिंटन प्रतियोगिता हुई। खेल परिसर में अंडर-19 बालक-बालिका के रोमांचक मुकाबले हुए। बालिका एकल वर्ग में पावनी श्रीवास्तव और तनवी शर्मा ने जीत हासिल की। वहीं युगल वर्ग में सचलीन कौर और समृद्धि की जोड़ी ने शानदार तालमेल दिखाते हुए जीत दर्ज की। इनके मैच में दोनों खिलाड़ियों की आपसी समझ और कोर्ट कवरेज आकर्षण का केंद्र रहा।

वहीं बालक एकल वर्ग में अभय दुबे और अनुज तिवारी ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए अपने मुकाबले जीते। वहीं बालक युगल वर्ग में अनंत तिवारी और नमन मोहनानी की जोड़ी ने जीत हासिल की। ओपन वर्ग में सिरोंज विधानसभा से लकी जैन और समीर की जोड़ी, सागर विधानसभा से हनी सोनी, करण राठौर की जोड़ी के बीच मैच हुआ। सिरोंज ने टॉस जीतकर कोट लेने का चयन किया। दोनों टीमों के बीच रोमांचकारी मुकाबला खेला गया जिसमें 15-7, 15-10 से हनी सोनी और करण राठौर की जोड़ी ने जीत हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। देर शाम तक फाइनल मुकाबले चलते रहे।