रात में बेकाबू ट्रक मकान में घुसा, बुजुर्ग की बाल-बाल बची जान, कई बकरियों की मौत

हादसे में ट्रक चालक घायल हो गया, जिसे पुलिस की मदद से सिविल अस्पताल पहुंचाया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि चालक शराब के नशे में ट्रक चला रहा था। पुलिस द्वारा चालक का मेडिकल परीक्षण कराया गया है। घटना के बाद गांव में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। 14 बकरी रात में निकाल ली थी। इसके बाद शेष बकरियों को सुबह निकाला गया।

पुलिस ने मौके का निरीक्षण कर नुकसान का पंचनामा बनाया है। मृत बकरियों और क्षतिग्रस्त मकान को लेकर पीड़ित परिवार ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और ट्रक को जब्त कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।