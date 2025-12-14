14 दिसंबर 2025,

सागर

रात में बेकाबू ट्रक मकान में घुसा, बुजुर्ग की बाल-बाल बची जान, कई बकरियों की मौत

खिमलासा थाना क्षेत्र के ग्राम भरछा में हादसा, नशे में वाहन चलाने का आरोप, चालक भी घायल

less than 1 minute read
सागर

image

sachendra tiwari

Dec 14, 2025

ट्रक के घुसने से क्ष​तिग्रस्त हुआ मकान, मौके पर मौजूद लोग

बीना. खिमलासा थाना क्षेत्र के ग्राम भरछा में मंगलवार रात करीब 10.30 बजे एक तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर एक रिहायशी मकान में जा घुसा। हादसे के समय मकान में मौजूद एक बुजुर्ग की जान बाल-बाल बच गई। ट्रक की टक्कर से मकान के सामने बने माता मंदिर का टीनशेड उखड़ गया, वहीं बाड़े में बंधी दर्जनों बकरियों की मौके पर ही मौत हो गई।

जानकारी के अनुसार ट्रक ग्राम भरछा निवासी चंद्रभान चढ़ार के मकान में जा घुसा, जिससे मकान का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के दौरान तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और तत्काल डायल 112 को सूचना दी। सूचना मिलते ही खिमलासा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला।

हादसे में ट्रक चालक घायल हो गया, जिसे पुलिस की मदद से सिविल अस्पताल पहुंचाया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि चालक शराब के नशे में ट्रक चला रहा था। पुलिस द्वारा चालक का मेडिकल परीक्षण कराया गया है। घटना के बाद गांव में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। 14 बकरी रात में निकाल ली थी। इसके बाद शेष बकरियों को सुबह निकाला गया।
पुलिस ने मौके का निरीक्षण कर नुकसान का पंचनामा बनाया है। मृत बकरियों और क्षतिग्रस्त मकान को लेकर पीड़ित परिवार ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और ट्रक को जब्त कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

Published on:

14 Dec 2025 12:37 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / रात में बेकाबू ट्रक मकान में घुसा, बुजुर्ग की बाल-बाल बची जान, कई बकरियों की मौत

सागर

मध्य प्रदेश न्यूज़

