एकसाथ उठी दो दोस्तों की अर्थी तो गांव में पसरा मातम

सागर-दमोह रोड पर गढ़ाकोटा के पास बाइक सवार दो दोस्तों को ट्रक ने रौंद दिया। सडक़ हादसे में दमोह जिले के बकायन गांव निवासी 32 वर्षीय आनंद पुत्र नत्थू साहू और 30 वर्षीय आशीष पुत्र बिहारी पटेल की मौत हो गई। पीएम के बाद युवक के शव परिजनों को सौंपे गए। शनिवार की शाम जब दोनों की एकसाथ अर्थियां उठीं तो पूरे गांव में मातम पसर गया। ग्रामीणों ने बताया कि दोनों अच्छे दोस्त और सुखदुख के साथी थे।

दरअसल, दोनों दोस्त शुक्रवार सुबह 9 बजे अपने तीन माह पहले गुम हुए मोबाइल को लेने के लिए सागर पुलिस के पास गए थे। लौटते समय गढ़ाकोटा के पास उनकी बाइक को एक तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। इस हादसे में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए थे। लोगों की मदद से आनन-फानन में दोनों को इलाज के लिए सागर मेडिकल कॉलेज भेजा गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शनिवार देर शाम पोस्टमार्टम के बाद जब दोनों के शव गांव पहुंचे, तो पूरे गांव में मातम फैल गया। परिजनों और ग्रामीणों का रो-रोकर बुरा हाल था। शनिवार को दोनों दोस्तों का अंतिम संस्कार किया गया। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में यह पहली घटना है, जिसमें एकसाथ दो युवकों को अपनी जान गंवानी पड़ी। शनिवार को पूरे गांव में चूल्हे नहीं जले। वहीं पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।