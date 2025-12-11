शहर के आठ फीडरों पर लगेंगे 22000 स्मार्ट बिजली मीटर, लोगों को बिल ज्यादा आने का डर

स्मार्ट मीटर
बीना. बिजली कंपनी द्वारा शहर में स्मार्ट बिजली मीटर लगाने का कार्य शुरू हो गया है और आठ फीडरों में 22 हजार स्मार्ट मीटर लगाए जाने हैं। अन्य शहरों में हुए विरोध के बाद शहरवासी मीटर लगवाने से डर रहे हैं कि ज्यादा बिल आएगा। वहीं, बिजली कंपनी के अधिकारी मीटर लगाने के लाभ बता रहे हैं।
जानकारी के अनुसार शहर में मोंटो कार्लो कंपनी द्वारा शहर में मीटर लगाए जा रहे हैं। कई जगह मीटर लग भी चुके हैं, लेकिन कुछ लोग मीटर लगवाने से मना कर रहे हैं। क्योंकि दूसरे शहरों में ज्यादा बिल आने के बाद हुए प्रदर्शनों से लोगों को डर है कि उनके बिल भी ज्यादा आने लगेंगे। इस संबंध में कांग्रेस ने भी एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर स्मार्ट मीटरों का विरोध जताया है और पुराने मीटरों को न बदले जाने की मांग की है। वहीं, शहरवासियों का कहना है कि पुराने मीटरों में ही कोई परेशानी नहीं है, तो उन्हें बदला क्यों जा रहा है। जबकि अन्य शहरों में स्मार्ट मीटर लगने के बाद उपभोक्ता परेशान हैं।
ऑटोमेटिक होगी रीडिंग
स्मार्ट मीटर में रीडिंग ऑटोमेटिक होगी और हर माह जानकारी कंपनी में पहुंच जाएगी, जिससे गलत रीडिंग के कारण होने वाली परेशानी नहीं होगी। साथ ही मीटर खराब होने पर कंपनी को सूचना मिल जाएगी और मीटर बदल दिया जाएगा। वहीं, बिजली बिल कनेक्शन कटने के बाद राशि जमा होने पर रिमोट कनेक्ट सुविधा होने से तत्काल कनेक्शन जोड़ा जाएगा।
सुबह 9 से शाम 5 बजे तक मिलती है 20 प्रतिशत छूट
एइ बीएस तोमर ने बताया कि स्मार्ट मीटर लगने पर सुबह 9 से शाम को 5 बजे तक उपयोग की गई बिजली या उस समय में जितनी खपत होगी उसपर टैरिफ में 20 प्रतिशत छूट दी जाएगी। यह स्मार्ट मीटर सोलर मीटर में भी परिवर्तित हो जाएगा, जिससे सोलर पैनल लगाते समय उपभोक्ताओं को अलग से मीटर लगाने का हजारों रुपए का खर्च नहीं आएगा।
