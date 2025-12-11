शहर के आठ फीडरों पर लगेंगे 22000 स्मार्ट बिजली मीटर, लोगों को बिल ज्यादा आने का डर

बीना. बिजली कंपनी द्वारा शहर में स्मार्ट बिजली मीटर लगाने का कार्य शुरू हो गया है और आठ फीडरों में 22 हजार स्मार्ट मीटर लगाए जाने हैं। अन्य शहरों में हुए विरोध के बाद शहरवासी मीटर लगवाने से डर रहे हैं कि ज्यादा बिल आएगा। वहीं, बिजली कंपनी के अधिकारी मीटर लगाने के लाभ बता रहे हैं।

जानकारी के अनुसार शहर में मोंटो कार्लो कंपनी द्वारा शहर में मीटर लगाए जा रहे हैं। कई जगह मीटर लग भी चुके हैं, लेकिन कुछ लोग मीटर लगवाने से मना कर रहे हैं। क्योंकि दूसरे शहरों में ज्यादा बिल आने के बाद हुए प्रदर्शनों से लोगों को डर है कि उनके बिल भी ज्यादा आने लगेंगे। इस संबंध में कांग्रेस ने भी एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर स्मार्ट मीटरों का विरोध जताया है और पुराने मीटरों को न बदले जाने की मांग की है। वहीं, शहरवासियों का कहना है कि पुराने मीटरों में ही कोई परेशानी नहीं है, तो उन्हें बदला क्यों जा रहा है। जबकि अन्य शहरों में स्मार्ट मीटर लगने के बाद उपभोक्ता परेशान हैं।