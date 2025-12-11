11 दिसंबर 2025,

गुरुवार

सागर

नेशनल हाइवे पर झीकनी घाटी का ब्लैक स्पॉट खत्म करने बनाया जा रहा ब्रिज, वन-वे रोड पर हो रहे सड़क हादसे

दो साल से चल रहा कार्य, सुरक्षा का भी नहीं रखा जा रहा ध्यान, हो चुके हैं एक दर्जन हादसे

सागर

image

sachendra tiwari

Dec 11, 2025

A bridge is being built on the National Highway to eliminate the black spot of Jhikani Valley, which is causing road accidents on the one-way road.

ब्रिज निर्माण के चलते झीकनी घाटी पर एक ही रोड से निकल रहे वाहन

बीना. सागर-झांसी नेशनल हाइवे पर ब्लैक स्पॉट खत्म करने ब्रिज बनाए जा रहे हैं, लेकिन निर्माण के दौरान कंपनी की लापरवाही से हादसे हो रहे हैं। बांदरी के पास झीकनी घाटी पर भी दो वर्षों से ब्रिज का निर्माण कार्य चल रहा, जिससे वन-वे रोड से निकल रहे वाहनों से आए दिन हादसे हो रहे हैं। यहां सुरक्षा का भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है।
झीकनी घाटी पर दो वर्षों से चल रहे ब्रिज निर्माण के दौरान करीब एक दर्जन सडक़ हादसे हो चुके हैं और इसमें वाहन सवार लोग जान भी गवां चुके हैं। क्योंकि निर्माण के दौरान सुरक्षा का ध्यान कंपनी द्वारा नहीं रखा जा रहा है। हाइवे होने के कारण यातायात का दबाव ज्यादा है और सभी वाहन वन-वे से निकाले जा रहे हैं, जिससे हादसे हो रहे हैं। ब्रिज के बाजू से डायवर्ट मार्ग भी बनाया गया है, लेकिन स्पष्ट संकेतक, बैरिकेड्स और डेंजर पट्टी नहीं लगाई गई है। कहीं से भी वाहन निकालने के लिए रास्ता दे दिया है। रात के समय प्रकाश की व्यवस्था न होने से आमने-सामने से आने वाले वाहन टकरा जाते हैं। ऐसा ही हादसा बुधवार की सुबह 4 बजे हुआ और चार जवान शहीद हो गए। इसके बाद भी एनएच के अधिकारी भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। ब्लौक स्पॉट खत्म होने के पहले ही यहां कई लोगों की जान जा चुकी है।

अन्य जगहों पर भी यही हाल
नेशनल हाइवे पर मोठी फाटक पर भी ब्रिज तैयार किया जा रहा है और यहां भी काम धीमी गति से चलने के कारण वाहन चालक परेशान होते हैं। धूल के कारण मोटर साइकिल सवारों का निकलना मुश्किल है।

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / नेशनल हाइवे पर झीकनी घाटी का ब्लैक स्पॉट खत्म करने बनाया जा रहा ब्रिज, वन-वे रोड पर हो रहे सड़क हादसे

सागर

मध्य प्रदेश न्यूज़

