Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सागर

शरद पूर्णिमा पर बिना जांच के ही शहर में बिका 25 टन मावा, दूसरे शहरों से आया है स्टॉक

एक दिन पहले से ही बिक्री हो गई थी शुरू, दीपावली के लिए भी मावा का होने लगा स्टॉक

less than 1 minute read

सागर

image

sachendra tiwari

Oct 06, 2025

25 tonnes of mawa sold without inspection on Sharad Purnima; stock arrived from other cities

हाथ ठेले पर बिकता हुआ मावा

बीना. शरद पूर्णिमा पर मावा के लड्डू का भोग महिलाएं लगाती हैं और इसके लिए एक दिन पहले से ही बाजार में मावा व लड्डू बिकने लगे हैं। दुकानदारों के अनुसार शहर में करीब 25 टन मावा बिका। इसके बाद भी खाद्य विभाग ने मावा की जांच के लिए सैम्पल तक नहीं लिए हैं।
शरद पूर्णिमा मंगलवार को है और इसके लिए कई दिन पहले से ही मावा का स्टॉक शहर में आ गया था। रविवार को जगह-जगह हाथ ठेलों पर मावा और उसके लड्डू बिकते रहे। हाथ ठेलों पर न सफाई का ध्यान रखा गया और न ही क्वालिटी का कुछ पता था। बिना जांच के लिए सैकड़ों क्विंटल मावा शरद पूर्णिमा तक बाजार में बिक जाएगा। मावा बेचने वाले पहले ही दूसरे शहरों से बड़ी मात्रा में मावा मंगाकर स्टॉक करते हैं, जबकि ज्यादा दिन तक इसे रखने पर फफूंद लगने लगती है। इसके बाद भी खाद्य विभाग की टीम शहर में जांच करने नहीं आई है। नवरात्र के पहले आई टीम ने कुछ दुकानों से सैम्पल लिए थे, लेकिन इसके बाद कोई जांच करने नहीं आया है। जबकि त्योहारी सीजन में लगातार कार्रवाई करने की जरूरत है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ न हो सके। पिछले वर्षों में शरद पूर्णिमा पर मावा के लड्डू खाने पर लोगों के बीमार होने के मामले भी सामने आ चुके हैं।

दीपावली के लिए भी जल्द आने लगेगा मावा
दीपावली के त्योहार पर लोग मिठाईयां खरीदते हैं और इसके लिए भी पूर्णिमा के बाद ही व्यापारी मावा मंगाकर स्टॉक करना शुरू कर देंगे। स्टॉक किए गए मावा की ही मिठाईयां बनाकर बेची जाएंगी। मावा के साथ-साथ पनीर का भी स्टॉक किया जाता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

06 Oct 2025 12:07 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / शरद पूर्णिमा पर बिना जांच के ही शहर में बिका 25 टन मावा, दूसरे शहरों से आया है स्टॉक

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

सागर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

करवा चौथ: महिलाएं बाजार में पहुंच रही साड़ी खरीदने, ब्यूटी पार्लरों पर भी बुकिंग

Karwa Chauth: Women flock to the market to buy sarees, bookings at beauty parlors too
सागर

घटिया क्वालिटी के चावलों का हो रहा राशन दुकानों पर वितरण, नान के अधिकारी नहीं दे रहे ध्यान

Poor quality rice is being distributed at ration shops, NAN officials are not paying attention.
सागर

‘PM आवास योजना’ की राशि लेने वालों को नोटिस जारी, अब होगी कार्रवाई

pm awas yojana
सागर

ख्याति के चलते दान दिया है तो आपने परिणाम बेकार कर लिए : विमल सागर

सागर

दशहरा पर शिवसेना मार्शल आर्ट अखाड़ा प्रतियोगिता रही आकर्षण केंद्र

सागर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.