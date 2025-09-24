46 बसों की पड़ताल, 14 में मिली खामियां, 50 हजार का जुर्माना वसूला

परिवहन आयुक्त ग्वालियर के निर्देश पर सागर जिले में विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया जा रहा है। मंगलवार को सागर-भोपाल मार्ग पर सघन चैकिंग अभियान चला। सुबह से शाम तक चले अभियान में करीब 46 बसों की पड़ताल की गई, जिसमें 14 बसों में खामियां मिलीं। उक्त वाहनों से मोटरयान अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत चालानी कार्रवाई करते हुए परिवहन विभाग की टीम ने करीब 50 हजार रुपए का जुर्माना वसूला।