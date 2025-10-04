10 वीं पास ड्राइवर ने लिखी नकली पुलिस गैंग की स्क्रिप्ट, एमफार्मा के छात्र को बनाया दरोगा

रविंद्र पेशे से ड्राइवर और पुराना दोस्त है। उसे हाइवे पर पुलिस और आरटीओ की कमाई का खेल पता था तो जल्दी पैसा कमाने का उसने प्लान बनाया कि नकली पुलिस की टीम बनाकर रात में हाइवे से निकलने वाले वाहनों से पैसा वसूलना सबसे आसान काम है। क्योंकि हाइवे पर रात को निगरानी नहीं होती। रविंद्र ने टीम को बताया था आरटीओ तो हाइवे पर गाड़ी लगाकर खड़े होते हैं उनकी टीम लोडिंग वाहनों को टार्च दिखाती है उसके बाद मोटा पैसा मिलता है। कुछ घंटे में ही इतना पैसा मिल जाएगा, जिसे कमाने में बरसों लगेंगे। ठगी के सारे पैंतरे उगलवाने के लिए पुलिस ने आरोपियों को तीन दिन के रिमांड पर लिया है।