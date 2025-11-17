Patrika LogoSwitch to English

सागर

एफएसटी प्लांट के पास जल्द तैयार हो जाएगी बाउंड्रीवॉल, शहर का कचरा एकत्रित कर किया जाएगा ट्रांसफर

ग्रामीणों से भी की सीएमओ ने चर्चा, ग्रामीणों ने कहा सुचारू रूप से उठाया जाए कचरा, तो नहीं है कोई परेशानी

सागर

image

sachendra tiwari

Nov 17, 2025

A boundary wall will soon be ready near the FST plant, and the city's waste will be collected and transferred.

तेजी से चल रहा बाउंड्रीवॉल निर्माण का कार्य

बीना. कुरुआ गांव में नगर पालिका का एफएसटी प्लांट है और वहीं कचरा ट्रांसफर स्टेशन भी बनाया गया है। जहां से पहले रैमकी कंपनी कचरा सागर स्थित प्लांट लेकर जाती थी, लेकिन बीच में आई दूसरी कंपनी द्वारा फैलाई गईं अव्यवस्थाओं के कारण ग्रामीणों ने कचरा नहीं डालने दिया था। इसके बाद वहां बाउंड्रीवॉल बनाई जा रही है।
रैमकी कंपनी का काम बंद होने के बाद पिछले वर्ष दिसंबर माह से एफएसटी प्लांट के बाहर एवी इंफ्रा कंपनी ने कचरा डालना शुरू किया था और कचरा उठाने की जगह गर्मियों में आग लगाने से ग्रामीण परेशान हुए थे। इसके बाद बारिश में कचरा सडऩे से फैली गंदगी से ग्रामीणों का घरों में रहना मुश्किल हो गया था। इसके बाद ग्रामीणों ने वहां कचरा नहीं डालने दिया था और कई बार विवाद की स्थिति भी निर्मित हुई थी। लापरवाही के चलते कंपनी को भी हटा दिया गया है और अब रैमकी कंपनी द्वारा बेलई तिराहा स्थित ट्रेचिंग ग्राउंड पर डाला जा रहा है। साथ ही एफएसटी प्लांट पर जहां कचरा डाला जा रहा था, वहां बाउंड्रीवॉल का कार्य तेजी से चल रहा है, जो कुछ दिनों में पूर्ण हो जाएगा। बाउंड्रीवॉल बनने के बाद कचरा चारों तरफ न फैलने से ग्रामीणों को भी परेशानी नहीं होगी। यहां कंपनी शहर का कचरा एकत्रित कर सागर प्लांट को भेजेगी, इससे बेलई तिराहे पर फैल रही गंदगी से निजात मिल जाएगी।

सीएमओ ने किया निरीक्षण
शनिवार को सीएमओ ने एफएसटी प्लांट का निरीक्षण किया था और बाउंड्रीवॉल का निर्माण कार्य देखा। साथ ही ग्रामीणों से भी चर्चा की है और उन्हें आश्वासन दिया गया है कि कोई परेशानी होगी।

जल्द एफएसटी प्लांट पर डंप होगा कचरा
बाउंड्रीवॉल निर्माण कार्य कुछ दिन में पूरा होने वाला है और फिर कचरा वहीं एकत्रित किया जाएगा। साथ ही प्लांट से कंपनी द्वारा नियमित कचरा उठाया जाएगा। ग्रामीणों से भी चर्चा की गई है और उनका कहना है कि सुचारू रूप से कार्य होगा, तो कोई परेशानी नहीं है।
राहुल कौरव, सीएमओ, बीना

Published on:

17 Nov 2025 11:52 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / एफएसटी प्लांट के पास जल्द तैयार हो जाएगी बाउंड्रीवॉल, शहर का कचरा एकत्रित कर किया जाएगा ट्रांसफर

