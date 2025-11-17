एफएसटी प्लांट के पास जल्द तैयार हो जाएगी बाउंड्रीवॉल, शहर का कचरा एकत्रित कर किया जाएगा ट्रांसफर

बीना. कुरुआ गांव में नगर पालिका का एफएसटी प्लांट है और वहीं कचरा ट्रांसफर स्टेशन भी बनाया गया है। जहां से पहले रैमकी कंपनी कचरा सागर स्थित प्लांट लेकर जाती थी, लेकिन बीच में आई दूसरी कंपनी द्वारा फैलाई गईं अव्यवस्थाओं के कारण ग्रामीणों ने कचरा नहीं डालने दिया था। इसके बाद वहां बाउंड्रीवॉल बनाई जा रही है।

रैमकी कंपनी का काम बंद होने के बाद पिछले वर्ष दिसंबर माह से एफएसटी प्लांट के बाहर एवी इंफ्रा कंपनी ने कचरा डालना शुरू किया था और कचरा उठाने की जगह गर्मियों में आग लगाने से ग्रामीण परेशान हुए थे। इसके बाद बारिश में कचरा सडऩे से फैली गंदगी से ग्रामीणों का घरों में रहना मुश्किल हो गया था। इसके बाद ग्रामीणों ने वहां कचरा नहीं डालने दिया था और कई बार विवाद की स्थिति भी निर्मित हुई थी। लापरवाही के चलते कंपनी को भी हटा दिया गया है और अब रैमकी कंपनी द्वारा बेलई तिराहा स्थित ट्रेचिंग ग्राउंड पर डाला जा रहा है। साथ ही एफएसटी प्लांट पर जहां कचरा डाला जा रहा था, वहां बाउंड्रीवॉल का कार्य तेजी से चल रहा है, जो कुछ दिनों में पूर्ण हो जाएगा। बाउंड्रीवॉल बनने के बाद कचरा चारों तरफ न फैलने से ग्रामीणों को भी परेशानी नहीं होगी। यहां कंपनी शहर का कचरा एकत्रित कर सागर प्लांट को भेजेगी, इससे बेलई तिराहे पर फैल रही गंदगी से निजात मिल जाएगी।