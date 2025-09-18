दीपावली के एक माह पहले ही ट्रेनों में सीटें फुल, नो रूम की बनी स्थिति

बीना. दीपावली पर घर पहुंचने के लिए यात्रियों के लिए जद्दोजहद के बीच यात्रा करनी पड़ेगी, जिससे उन्हें घर पहुंचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अगले माह 20 अक्टूबर को दीपावली का त्योहार मनाया जाएगा। ऐसे में हर व्यक्ति चाहता है कि वह समय से अपने घर पहुंचकर वर्ष के सबसे बड़े त्योहार में शामिल हों, लेकिन सभी लोगों के लिए यह संभव होता नजर नहीं आ रहा है। ट्रेनों में एक महा से पहले से नोरूम और वेटिंग की स्थिति बनी हुई है। सबसे ज्यादा दिक्कत दिल्ली, इटारसी व कटनी की ओर जाने वाली ट्रेन में होगी, क्योंकि शहर व आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में वहां लोग नौकरी कर रहे हैं, जो दीपावली पर हर हाल में घर पहुंचना चाहते हैं। इसके अलावा दिल्ली से आने वाली ट्रेन में लोगों को सीटें खाली नहीं मिल रही हैं, दीपावली नजदीक आते ही ट्रेनों में पैर रखने के लिए जगह मिलना भी मुश्किल नजर आ रहा है।