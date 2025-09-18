दीपावली के एक माह पहले ही ट्रेनों में सीटें फुल, नो रूम की बनी स्थिति

बीना. दीपावली पर घर पहुंचने के लिए यात्रियों के लिए जद्दोजहद के बीच यात्रा करनी पड़ेगी, जिससे उन्हें घर पहुंचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अगले माह 20 अक्टूबर को दीपावली का त्योहार मनाया जाएगा। ऐसे में हर व्यक्ति चाहता है कि वह समय से अपने घर पहुंचकर वर्ष के सबसे बड़े त्योहार में शामिल हों, लेकिन सभी लोगों के लिए यह संभव होता नजर नहीं आ रहा है। ट्रेनों में एक महा से पहले से नोरूम और वेटिंग की स्थिति बनी हुई है। सबसे ज्यादा दिक्कत दिल्ली, इटारसी व कटनी की ओर जाने वाली ट्रेन में होगी, क्योंकि शहर व आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में वहां लोग नौकरी कर रहे हैं, जो दीपावली पर हर हाल में घर पहुंचना चाहते हैं। इसके अलावा दिल्ली से आने वाली ट्रेन में लोगों को सीटें खाली नहीं मिल रही हैं, दीपावली नजदीक आते ही ट्रेनों में पैर रखने के लिए जगह मिलना भी मुश्किल नजर आ रहा है।
महीनों से करा रखे हैं लोगों ने रिजर्वेशन
बिना किसी परेशानी के परिवार के साथ यात्रा करने के लिए लोगों ने कई महीनों पहले से दिवाली के लिए रिजर्वेशन कराके रखे थे और वही आसानी से यात्रा कर सकेंगे, जिनका रिजर्वेशन क्लीयर है।
केवल तत्काल व स्पेशल ट्रेनों से ही आस
ट्रेनों में नोरूम की स्थिति होने पर अब लोगों को तत्काल टिकट व स्पेशल टे्रन से ही उम्मीद है। वर्तमान में स्पेशल ट्रेन में, तो आसानी से रिजर्वेशन मिल रहा है, लेकिन टिकट की राशि ज्यादा होने के कारण लोग अभी रिजर्वेशन कराने से कतरा रहे हैं।
बीना से दिल्ली
शताब्दी एक्सप्रेस - 59
केरला एक्सप्रेस - नोरूम
भोपाल एक्सप्रेस - नोरूम
गोंडवाना एक्सप्रेस - नोरूम
कर्नाटका एक्सप्रेस - नोरूम
जीटी एक्सप्रेस - नोरूम
हमसफर एक्सप्रेस - नोरूम
सचखंड एक्सप्रेस - नोरूम
बीना से इटारसी
सचखंड एक्सप्रेस - नोरूम
नांदेड़ एक्सप्रेस - नोरूम
पातालकोट एक्सप्रेस- नोरूम
पठानकोट एक्सप्रेस - नोरूम
बीना से कटनी
दयोदय एक्सप्रेस - नोरूम
गोरखपुर एक्सप्रेस - नोरूम
ऊर्जाधानी एक्सप्रेस - 93
शालीमार एक्सप्रेस - नोरूम
रीवांचल एक्सप्रेस - 128