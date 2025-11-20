सागर के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के रिकॉर्ड रूम में चिंगारी से भड़की आग, दस्तावेज जलकर खाक

क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के रिकॉर्ड रूम में बुधवार दोपहर को अचानक आग लग गई। आग लापरवाही की वजह से लगी। दरअसल रिकॉर्ड रूम के पीछे कचरा जलाया गया था, जिसकी चिंगारी रूम की खुली खिड़की से अंदर चली गई। रिकॉर्ड रूम से धुआं निकलते देख कार्यालय स्टाफ को आग का पता लगा।
रिकॉर्ड रूम में आग लगने से क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में हड़कंप मच गया। जब तक रिकॉर्ड रूम खोला गया तब तक अधिकांश दस्तावेज और फाइल जल चुकी थीं। आग की सूचना तत्काल कंट्रोल रूम को दी गई। आग पर काबू पाने फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। उसने करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पाया जा सका। बहरहाल इस आग लगने की अधिकारिक वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। वहीं अधिकारी भी रिकॉर्ड ऑनलाइन होने का तर्क देकर बेफिक्र हैं।
जिस कमरे में आग लगी थी वहां पुराने लाइसेंस और अन्य जरूरी दस्तावेज रखे थे। कर्मचारियों ने तत्काल खिड़कियों के कांच तोड़े और आग पर काबू पाने की कोशिश की। कार्यालय के कर्मचारियों ने फायर फाइटिंग सिस्टम से आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन वह नाकाम रहे।
कार्यालय में अचानक होने वाली आगजनी की घटनाओं पर काबू पाने के लिए अग्निशमन यंत्र रखे हुए थे। कार्यालय में रखे सारे अग्निशमन यंत्र दो साल पहले ही एक्सपायर हो चुके थे। अग्निशमन यंत्र को आखिरी बार 8 फरवरी 2021 में रीफि़ल कराया गया था। इन्हें फरवरी 2022 में फिर से भरवाना था। अनदेखी और लापरवाही के कारण इन्हें तीन साल बाद तक फिर से नहीं भराया गया। कार्यालय में लगी आग अगर बड़ी होती या बड़ा रूप ले लेती तो हालात और बेकाबू हो सकते थे।
रिकॉर्ड रूम में आग लगने पर कर्मचारियों ने फायर सिस्टम की मदद से आग पर काबू पाया। रिकॉर्ड रूम को खाली कराया गया। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी हो सकती है।रूम में आग लगने से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। जो रिकॉर्ड जला है वह पहले से ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड है।
मनोज तेहनगुरिया, आरटीओ
