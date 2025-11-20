Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सागर

सागर के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के रिकॉर्ड रूम में चिंगारी से भड़की आग, दस्तावेज जलकर खाक

क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के रिकॉर्ड रूम में बुधवार दोपहर को अचानक आग लग गई। आग लापरवाही की वजह से लगी। दरअसल रिकॉर्ड रूम के पीछे कचरा जलाया गया था, जिसकी चिंगारी रूम की खुली खिड़की से अंदर चली गई। रिकॉर्ड रूम से धुआं निकलते देख कार्यालय स्टाफ को आग का पता लगा।

2 min read
Google source verification

सागर

image

Rizwan ansari

Nov 20, 2025

क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के रिकॉर्ड रूम में बुधवार दोपहर को अचानक आग लग गई। आग लापरवाही की वजह से लगी। दरअसल रिकॉर्ड रूम के पीछे कचरा जलाया गया था, जिसकी चिंगारी रूम की खुली खिड़की से अंदर चली गई। रिकॉर्ड रूम से धुआं निकलते देख कार्यालय स्टाफ को आग का पता लगा।
रिकॉर्ड रूम में आग लगने से क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में हड़कंप मच गया। जब तक रिकॉर्ड रूम खोला गया तब तक अधिकांश दस्तावेज और फाइल जल चुकी थीं। आग की सूचना तत्काल कंट्रोल रूम को दी गई। आग पर काबू पाने फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। उसने करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पाया जा सका। बहरहाल इस आग लगने की अधिकारिक वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। वहीं अधिकारी भी रिकॉर्ड ऑनलाइन होने का तर्क देकर बेफिक्र हैं।

पुराने लाइसेंस और जरूरी दस्तावेज थे रिकॉर्ड रूम में

जिस कमरे में आग लगी थी वहां पुराने लाइसेंस और अन्य जरूरी दस्तावेज रखे थे। कर्मचारियों ने तत्काल खिड़कियों के कांच तोड़े और आग पर काबू पाने की कोशिश की। कार्यालय के कर्मचारियों ने फायर फाइटिंग सिस्टम से आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन वह नाकाम रहे।

अग्निशमन यंत्र तीन साल पहले ही हो चुके एक्सपायर

कार्यालय में अचानक होने वाली आगजनी की घटनाओं पर काबू पाने के लिए अग्निशमन यंत्र रखे हुए थे। कार्यालय में रखे सारे अग्निशमन यंत्र दो साल पहले ही एक्सपायर हो चुके थे। अग्निशमन यंत्र को आखिरी बार 8 फरवरी 2021 में रीफि़ल कराया गया था। इन्हें फरवरी 2022 में फिर से भरवाना था। अनदेखी और लापरवाही के कारण इन्हें तीन साल बाद तक फिर से नहीं भराया गया। कार्यालय में लगी आग अगर बड़ी होती या बड़ा रूप ले लेती तो हालात और बेकाबू हो सकते थे।

रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध है, बड़ा नुकसान नहीं हुआ

रिकॉर्ड रूम में आग लगने पर कर्मचारियों ने फायर सिस्टम की मदद से आग पर काबू पाया। रिकॉर्ड रूम को खाली कराया गया। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी हो सकती है।रूम में आग लगने से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। जो रिकॉर्ड जला है वह पहले से ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड है।

मनोज तेहनगुरिया, आरटीओ

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

fire incident

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

20 Nov 2025 04:39 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / सागर के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के रिकॉर्ड रूम में चिंगारी से भड़की आग, दस्तावेज जलकर खाक

बड़ी खबरें

View All

सागर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

पुलिस ने वैन से सागर लाई जा रही 94 लीटर अवैध शराब पकड़ी, तीन आरोपी गिरफ्तार

सागर

कैंट हत्याकांड: सीसीटीवी फुटेज में दिखे तीनों हत्यारों के चेहरे, 6 नाबालिग समेत 8 संदेहियों को पुलिस ने उठाया

Crime (File Photo)
सागर

बम्हौरी तिराहा पर पकड़ी गईं 15 साल पुरानी दो बसों का पंजीयन निरस्त

सागर

बिजली गुल होने से बंद कैमरों का चोरों ने उठाया फायदा, बैंक के सामने से ले गए कर्मचारी की बाइक

सागर

जनसुनवाई में की आत्मदाह की कोशिश… 11 साल से चाचा के कब्जे में जमीन, प्रशासन से मदद नहीं मिलने से था आहत

सागर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.