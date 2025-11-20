सागर के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के रिकॉर्ड रूम में चिंगारी से भड़की आग, दस्तावेज जलकर खाक

क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के रिकॉर्ड रूम में बुधवार दोपहर को अचानक आग लग गई। आग लापरवाही की वजह से लगी। दरअसल रिकॉर्ड रूम के पीछे कचरा जलाया गया था, जिसकी चिंगारी रूम की खुली खिड़की से अंदर चली गई। रिकॉर्ड रूम से धुआं निकलते देख कार्यालय स्टाफ को आग का पता लगा।

रिकॉर्ड रूम में आग लगने से क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में हड़कंप मच गया। जब तक रिकॉर्ड रूम खोला गया तब तक अधिकांश दस्तावेज और फाइल जल चुकी थीं। आग की सूचना तत्काल कंट्रोल रूम को दी गई। आग पर काबू पाने फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। उसने करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पाया जा सका। बहरहाल इस आग लगने की अधिकारिक वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। वहीं अधिकारी भी रिकॉर्ड ऑनलाइन होने का तर्क देकर बेफिक्र हैं।