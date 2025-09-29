रानगिर मंदिर जा रहे पिता-पुत्र की बाइक को वैन ने टक्कर मारी, पिता की मौत

रानगिर माता मंदिर में देवी दर्शन के लिए बाइक से जा रहे मकरोनिया निवासी पिता-पुत्र सडक़ हादसे का शिकार हो गए। उनकी बाइक को एक वैन ने टक्कर मार दी। हादसे में पिता की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। यह हादसा रहली-सागर मार्ग स्थित घाटमपुर गांव के पास हुआ है। पुलिस ने आरोपी वैन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

जानकारी के अनुसार मकरोनिया निवासी 40 वर्षीय किशोरी पटेल रविवार को अवकाश का दिन होने के कारण अपने बेटे के साथ बाइक से रानगिर दर्शन के लिए जा रहे थे। जैसे ही उनकी बाइक घाटमपुर गांव के पास पहुंची तो सामने से आ रही वैन के चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर उन्हें टक्कर मार दी। किशोरी पटेल के शव का पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा।