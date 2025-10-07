मारपीट से आहत ग्रामीण ने लगाई फांसी, आरोपियों पर कार्रवाई के लिए परिजनों ने किया चक्काजाम

शहर से लगे मेनपानी गांव में मारपीट से आहत ग्रामीण ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। गुस्साए परिजनों ने सागर-जैसीनगर मार्ग पर शव रखकर चक्काजाम कर दिया। परिजन आरोपियों पर कार्रवाई की मांग करते रहे। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद सड़क पर यातायात बहाल हुआ। परिजन ने बताया कि 45 वर्षीय लखन पुत्र हरिराम यादव के साथ गांव के प्रीतम यादव, सतीश यादव, शुभम यादव और आशीष यादव ने बीती रात मारपीट की थी। मारपीट से आहत लखन ने सोमवार को फांसी लगाकर आत्महत्या की।

परिजन दोपहर करीब 1 बजे से मेनपानी के पास सागर-जैसीनगर मार्ग पर विरोध प्रदर्शन करते रहे। सूचना पर पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे। परिजनों ने पुलिस से आरोपियों की गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने समझाइश दी और आरोपियों पर मामला दर्ज करने का आश्वासन दिया। जिसके बाद परिजनों ने चक्काजाम खत्म किया और सड़क पर यातायात बहाल हुआ। वहीं घटना के बाद मृतक की पत्नी और दो बेटे रो रोकर बेहाल रहे। ग्रामीणों ने कहा कि लखन किसी तरह मेहनत मजदूरी करके परिवार का भरण पोषण कर रहा था। लखन की मौत के बाद परिवार के पालन पोषण पर संकट आ गया है।