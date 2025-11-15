गेम जोन में पूल खेलने पहुंचा युवक, भीड़ देख भड़का, संचालक के साथ मारपीट

पुलिस से बेखौफ अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे है। जरा सी बात पर गुरुवार को गोपालगंज में गेम-जोन में युवकों के बीच जमकर मारपीट हो गई। जहां एक युवक ने गेम-जोन चलाने वाले आकाश पटेल के साथ मारपीट कर दी। आकाश ने इसकी शिकायत गोपालगंज थाने में दर्ज कराई है।
अहमदनगर निवासी आकाश पटेल अपने ही घर में पूल गेम खिलाता है। यहां हर रोज कई युवक गेम खेलने आते हैं। गुरुवार को रोहन वाल्मीकि रोज की तरह गेम खेलने पहुंचा और मैच चालू करने की बात कहने लगा। गेम जोन में मात्र दो पूल टेबल होने से वहां और जगह नहीं थी, दोनों पर पहले से गेम चालू था। आकाश ने रोहन से कहा कि थोड़ा इंतजार करो, यह गेम पूरा हो जाए तो तुम खेल लेना। जिस पर रोहन भड़क गया और गाली देते हुए बाहर गया और फिर वापस आकर मारपीट शुरू कर दी।
इंतजार करने की बात पर रोहन गुस्सा हो गया। वह तत्काल ही दूसरे कस्टमर को हटाकर गेम खेलना चाहता था। जब आकाश ने रोका तो रोहन गालियां देने लगा। गालियां देने से रोका तो उसने मारपीट कर दी। इसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वह मारपीट करते दिख रहा है और फिर राेहन ने आकाश के सिर में ताला उठाकर मार दिया। घायल अवस्था में आकाश ने गोपालगंज थाने पहुंचकर मामले की शिकायत की है। आकाश के अनुसार जब वह थाना जा रहा था, तो आरोपी ने शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी।
आकाश ने बताया कि आरोपी पिछले दो महीने से परेशान कर रहे हैं। जब मन होता है तब आकर गेम खेलने लगते हैं। उनके इस रवैये से दूसरे कस्टमर नाराज हो जाते हैं और फिर यहां गेम खेलने के लिए नहीं आते। आरोपी कस्टमर्स के साथ भी गाली गलौज करते हैं। विवाद के डर से अभी तक कुछ नहीं कहा, लेकिन आरोपी के हौसले बुलंद हो गए और मारपीट कर दी। आकाश की शिकायत पर गोपालगंज थाना में आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया और जांच शुरू कर दी है।
