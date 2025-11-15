गेम जोन में पूल खेलने पहुंचा युवक, भीड़ देख भड़का, संचालक के साथ मारपीट

इंतजार करने की बात पर रोहन गुस्सा हो गया। वह तत्काल ही दूसरे कस्टमर को हटाकर गेम खेलना चाहता था। जब आकाश ने रोका तो रोहन गालियां देने लगा। गालियां देने से रोका तो उसने मारपीट कर दी। इसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वह मारपीट करते दिख रहा है और फिर राेहन ने आकाश के सिर में ताला उठाकर मार दिया। घायल अवस्था में आकाश ने गोपालगंज थाने पहुंचकर मामले की शिकायत की है। आकाश के अनुसार जब वह थाना जा रहा था, तो आरोपी ने शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी।