बीएमसी के सामने युवक पर चाकू से हमला, कार में भी की तोड़फोड़

बीते रात चाय दुकान पर हुआ था विवाद
सागर. बुंदेलखंड मेडीकल कॉलेज के सामने बीते रात पुरानी रंजिश के चलते दो युवकों ने एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया। आरोपियों ने बीच-बचाव करने आए उसके दोस्तों के साथ भी मारपीट कर दी। घायल युवक कार लेकर आरोपियों से बचने बीएमसी परिसर में घुसे लेकिन आरोपियों ने वहां भी सुरक्षा गार्डों से मारपीट की और कार में भी तोडफ़ोड़ कर दी।
पीडि़त युवक ने सोमवार की सुबह गोपालगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। अहमद नगर निवासी 19 वर्षीय भविष्य लोधी ने बताया कि वह अपने दोस्त विनायक उपाध्याय के साथ रविवार रात करीब 10.30 बजे बीएमसी के सामने एक चाय की दुकान पर गया था। वहां उसका दोस्त सक्षम साहू भी मौजूद था। इसी दौरान यश सोनी और साहिल पाठक पहुंचे और पुरानी बुराई को लेकर गालियां देने लगे। मना करने पर यश सोनी ने चाकू निकालकर हमला किया। चाकू भविष्य लोधी बाएं घुटने के पास लगा ओर खून बहने लगा। दोस्तों ने बचाने की कोशिश की तो साहिल पाठक ने विनायक उपाध्याय पर लात-घूंसे और डंडे से मारपीट की।
घायल कार लेकर बीएमसी परिसर गए और लेकिन आरोपियों ने वहां भी पीछा नहीं छोड़ा। सक्षम साहू की कार क्रमांक एमपी 15 सीसी 6064 पर आरोपियों ने पत्थर और डंडों से हमला कर दिया। जिसके बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से भाग गए। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी यश सोनी और साहिल पाठक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
बड़ी खबरेंView All
सागर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग