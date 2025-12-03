बीएमसी के सामने युवक पर चाकू से हमला, कार में भी की तोड़फोड़

पीडि़त युवक ने सोमवार की सुबह गोपालगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। अहमद नगर निवासी 19 वर्षीय भविष्य लोधी ने बताया कि वह अपने दोस्त विनायक उपाध्याय के साथ रविवार रात करीब 10.30 बजे बीएमसी के सामने एक चाय की दुकान पर गया था। वहां उसका दोस्त सक्षम साहू भी मौजूद था। इसी दौरान यश सोनी और साहिल पाठक पहुंचे और पुरानी बुराई को लेकर गालियां देने लगे। मना करने पर यश सोनी ने चाकू निकालकर हमला किया। चाकू भविष्य लोधी बाएं घुटने के पास लगा ओर खून बहने लगा। दोस्तों ने बचाने की कोशिश की तो साहिल पाठक ने विनायक उपाध्याय पर लात-घूंसे और डंडे से मारपीट की।