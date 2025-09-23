नवरात्र पर उजड़ा परिवार, बेटी को बचाने गई मां समेत गर्भस्थ शिशु की मौत, मचा कोहराम

Accident on Navratri: नवरात्र के पहले दिन हादसे में एक परिवार उजड़ गया। तीन जानें पानी में समा गईं। देवरी क्षेत्र के नेगुवां गांव में सोमवार सुबह पानी से लबालब कुएं पर विनीता तीन साल की बेटी दुर्गा के साथ नहाने गई थी। पति रूप नारायण सिंह आदिवासी दूसरे गांव गया था। पत्नी खेत में बने कुएं पर नहा रही थी। देवरी टीआइ गजेंद्र सिंह बुंदेला ने बताया, अचानक दुर्गा का पैर फिसला और वह कुएं में गिर गई। उसे बचाने के लिए मां ने छलांग लगा दी।