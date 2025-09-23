Patrika LogoSwitch to English

नवरात्र पर उजड़ा परिवार, बेटी को बचाने गई मां समेत गर्भस्थ शिशु की मौत, मचा कोहराम

Accident on Navratri: मध्य प्रदेश के सागर जिले में नवरात्र पर बड़ा हादसा, कुएं पर नहाने गईं मां-बेटी की डूबने से मौत, परिवार में मचा कोहराम

सागर

Sanjana Kumar

Sep 23, 2025

MP news drowned death
MP news drowned death: नवरात्र पर घर की लक्ष्मी बहू और उसकी बेटी की डूबने से मौत.

Accident on Navratri: नवरात्र के पहले दिन हादसे में एक परिवार उजड़ गया। तीन जानें पानी में समा गईं। देवरी क्षेत्र के नेगुवां गांव में सोमवार सुबह पानी से लबालब कुएं पर विनीता तीन साल की बेटी दुर्गा के साथ नहाने गई थी। पति रूप नारायण सिंह आदिवासी दूसरे गांव गया था। पत्नी खेत में बने कुएं पर नहा रही थी। देवरी टीआइ गजेंद्र सिंह बुंदेला ने बताया, अचानक दुर्गा का पैर फिसला और वह कुएं में गिर गई। उसे बचाने के लिए मां ने छलांग लगा दी।

बेटी को बचाने कुएं में कूदी मां के सिर पर लगी थी चोट

कुएं में उतरने के लिए लगाए गए पत्थर से विनीता का चेहरा टकराया और वह बेसुध हो गई। मासूम दुर्गा के साथ मां भी पानी में समा गई। विनीता को 7-8 माह का गर्भ था। मां के साथ ही दुनिया में आने से पहले बच्चे की जिंदगी की डोर भी टूट गई।

नवरात्र पर घर की लक्ष्मी और दुर्गा के जाने से टूटा परिवार

सागरजिले के देवरी क्षेत्र के इस हादसे में मां-बेटी घर नहीं लौटी तो सास कुएं तक पहुंची। पोती दुर्गा का शव पानी में देखा। तुरंत बेटे रूप को फोन कर बुलाया। पुलिस ने कुए से 12 फीट गहराई से विनीता का शव निकाला। दोनों शव देखते ही सास बिलखने लगी। बोलीनवरा त्र के पहले दिन ही घर की लक्ष्मी विनीता, पोती दुर्गा और अजन्मे बच्चे की मौत हो गई। विनीता की 7 साल की बड़ी बेटी भी सदमे में है।

23 Sept 2025 09:10 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / नवरात्र पर उजड़ा परिवार, बेटी को बचाने गई मां समेत गर्भस्थ शिशु की मौत, मचा कोहराम

