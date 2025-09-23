नवरात्र पर उजड़ा परिवार, बेटी को बचाने गई मां समेत गर्भस्थ शिशु की मौत, मचा कोहराम

Accident on Navratri: नवरात्र के पहले दिन हादसे में एक परिवार उजड़ गया। तीन जानें पानी में समा गईं। देवरी क्षेत्र के नेगुवां गांव में सोमवार सुबह पानी से लबालब कुएं पर विनीता तीन साल की बेटी दुर्गा के साथ नहाने गई थी। पति रूप नारायण सिंह आदिवासी दूसरे गांव गया था। पत्नी खेत में बने कुएं पर नहा रही थी। देवरी टीआइ गजेंद्र सिंह बुंदेला ने बताया, अचानक दुर्गा का पैर फिसला और वह कुएं में गिर गई। उसे बचाने के लिए मां ने छलांग लगा दी।
कुएं में उतरने के लिए लगाए गए पत्थर से विनीता का चेहरा टकराया और वह बेसुध हो गई। मासूम दुर्गा के साथ मां भी पानी में समा गई। विनीता को 7-8 माह का गर्भ था। मां के साथ ही दुनिया में आने से पहले बच्चे की जिंदगी की डोर भी टूट गई।
सागरजिले के देवरी क्षेत्र के इस हादसे में मां-बेटी घर नहीं लौटी तो सास कुएं तक पहुंची। पोती दुर्गा का शव पानी में देखा। तुरंत बेटे रूप को फोन कर बुलाया। पुलिस ने कुए से 12 फीट गहराई से विनीता का शव निकाला। दोनों शव देखते ही सास बिलखने लगी। बोलीनवरा त्र के पहले दिन ही घर की लक्ष्मी विनीता, पोती दुर्गा और अजन्मे बच्चे की मौत हो गई। विनीता की 7 साल की बड़ी बेटी भी सदमे में है।