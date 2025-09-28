दिनभर बादलों के बाद रात में झमाझम बरसे बादल, खेतों में रखी सोयाबीन की कटी फसल, किसान परेशान

मानसून की विदाई के पहले जिले के मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। शनिवार को शहर में दिनभर बादल छाए रहे। रात 8.30 बजे से झमाझम बारिश का दौर देखने को मिला, वहीं ग्रामीण इलाकों में भी गरज-चमक के साथ बारिश हुई। बारिश से खेतों में खड़ी और कटी हुई सोयाबीन की फसल को नुकसान हुआ और पानी जमा हो गया। शहर के साथ ही रहली, गढ़ाकोटा, देवरी, केसली, राहतगढ़ सहित अन्य क्षेत्रों में पानी गिरा। गढ़ाकोटा तहसील ग्राम रेगुवां, घोनो में हुई तेज बारिश से सोयाबीन की खड़ी फसलों में पानी भर गया।

रहली के किसान अजय सिंह ने बताया कि अभी वर्तमान में सोयाबीन की कटाई चल रही है। अधिकांश फसल कटी हुई खेतों में डली है और कुछ फसलें खड़ी हैं। पिछले कई दिनों खराब मौसम के कारण सोयाबीन की फसल छोटी रह गई थी। फसल में नुकसान हो गया है। शुक्रवार से हो रही बारिश की वजह से फसल खराब हो जाएगी।