थाने में शिकायत कर वापस घर पहुंची नाबालिग को मनचलों ने दी गालियां, पिता को पीटा, तो लड़की ने डीजल डालकर लगा ली आग

आहत नाबालिग के पिता ने बताया कि गांव का ही एक लड़का उसकी 14 वर्षीय बेटी को बार-बार फोन लगाता था। इसकी शिकायत उन्होंने लड़का और उसके परिजनों से की थी। आरोपी फोन लगाने से नहीं मान रहा था। बेटी को परेशान करता था। परेशान होकर वह शनिवार को बेटी को लेकर पुलिस थाना गए थे। पुलिस से उन्होंने आरोपी की शिकायत की थी। जब लौटकर घर आए, तो आरोपी अन्य लड़कों के साथ घर आया और गाली-गलौज की, बेटी को अपमानित किया। आरोपियों ने मुझे और मेरी पत्नी को भी बेरहमी से पीटा। मारपीट की घटना के बाद बेटी ने घर में रखा डीजल अपने ऊपर डाल लिया और आग लगा ली। बेटी के चीखने की आवाज सुनकर वह घर के अंदर गए, तो बेटी आग से घिरी हुई थी। उन्होंने कंबल आदि कपड़ों की मदद से बेटी के शरीर में लगी आग बुझाई और एम्बुलेंस को कॉल किया। गंभीर हालत में उसे मालथौन के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां गर्दन, सीना और हाथों में जलने से हुए घाव को देखते हुए डॉक्टर ने उसे सागर रेफर कर दिया। वहीं घटना के बाद पुलिस ने गांव के दो नामजद आरोपियों व उसके 2 अन्य सहयोगियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उनकी तलाश की जा रही है।