टेंडर निरस्त होने के बाद ठेकेदार ने किया काम शुरू, लगाई रोक

बीना. शहर में कई निर्माण कार्य ठेकेदारों की लापरवाही के कारण अधूरे पड़े हैं और शहरवासियों को इनका लाभ नहीं मिल पाता है। ऐसे ठेकेदारों पर नगर पालिका ने कार्रवाई शुरू की है और उनके टैंडर निरस्त किए जा रहे हैं।

ऐसा ही मामला गर्ल्स स्कूल में बन रहे शौचालय का है। यहां करीब एक साल से निर्माण कार्य चल रहा था, लेकिन ठेकेदार की लापरवाही से काम अधूरा पड़ा है, जिससे टैंडर निरस्त करने की कार्रवाई की गई है। इसके बाद ठेकेदार के कर्मचारी काम करने पहुंच गए थे और सूचना मिलने पर उपयंत्री ने कर्मचारियों को टैंडर निरस्त होने के बात कहकर काम रुकवा दिया है। शौचालय का नया टैंडर जारी किया जाएगा। गौरतलब है कि शहर में ऐसे कई कार्य हैं, जो ठेकेदार नहीं कर रहे हैं, जिससे लोग परेशान हैं। परिषद की बैठक में ऐसे ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने के प्रस्ताव भी बार-बार डाले जाते हैं। लापरवाही के कारण महीनों में होने वाले कार्य सालों से अधूरे पड़े हैं। पिछे दिनों हुई बैठक में पार्षदों ने वार्डों में बिजली के खंभे करीब दो साल बाद भी न लगने सहित अन्य कार्यों को बताया था।