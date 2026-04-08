कार लोन के नाम पर युवक के साथ 8.50 लाख रुपए की ठगी

आवेदन के अनुसार मार्च में कुनाल शर्मा और सूर्या सिंह ने फोन कर कार पर आसान किस्तों वाले लोन का लालच दिया। शुरू में मना करने के बावजूद लगातार कॉल्स से सहमत कराया गया। इसके बाद भगवत सिंह और बैंक शाखा प्रबंधक ने संपर्क किया। बताया गया कि लोन पास हो गया है, ब्याज दर मात्र 8.45 प्रतिशत सालाना और कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं होगा। पीड़ितों ने बताया कि बैंक कर्मचारियों ने आधार ओटीपी लेकर हस्ताक्षर कराए और मूल रजिस्ट्रेशन कार्ड ले लिया। 23 मार्च को लोन सैंक्शन हुआ, लेकिन खाते में राशि नहीं आई। बैंक ने मार्च क्लोजिंग का हवाला देकर 31 मार्च तक राशि आने का आश्वासन दिया, लेकिन बैंक में किसी प्रकार की राशि नहीं आई।