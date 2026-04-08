कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को 7 साल की सजा, दो साथियों को 2-2 साल का कारावास

दरअसल 25 फरवरी 2025 की रात करीब 9.30 बजे गुलाब बाबा मंदिर के पास पुरानी रंजिश के चलते आरोपियों ने अंकित साहू, रोहित साहू और उनकी मां मथुरा साहू के साथ विवाद किया। विवाद में शिकायतकर्ता पक्ष के साथ गाली-गलौज, पत्थरबाजी और मारपीट की। जब यह शिकायत करने थाने जा रहे थेे, इसी दौरान राहुल अहिरवार ने रोहित साहू के सिर में कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हुआ था। साथ ही मथुराबाई के हाथों में भी कुल्हाड़ी से हमला किया था। घटना के बाद घायलों को इलाज के लिए बीएमसी में भर्ती कराया था, जबकि अन्य आरोपियों ने भी लोहे की रॉड से अंकित साहू पर हमला किया था। इसके बाद पीडित पक्ष ने मोतीनगर थाने में मामला दर्ज कराया था। उक्त मामले में पैरवी के दौरान प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के आधार पर तीनाें आरोपियों को दोषी पाया और सजा सुनाई।