लंबी बीमारी के चलते इलाज के दौरान निधन, जाते-जाते कर गए दो लोगों की जिंदगी में उजाला

दमोह जिले के पटेरा निवासी कमाता प्रसाद दहावत का लंबी बिमारी के चलते दमाेह जिला अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। निधन के बाद वह जाते-जाते दो लोगों की जिंदगी को रोशन कर गए। दरअसल उन्होंने जीवित रहते हुए नेत्रदान की इच्छा जाहिर की थी। निधन के बाद उनकी पत्नी गुड्डी बाई ने उनकी अंतिम इच्छा पूरी की। निधन के बाद बाद उनकी पत्नी गुड्डी बाई और भाई मनोज ने तुरंत बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के नेत्र रोग विभाग की टीम से संपर्क किया और नेत्रदान कराने की बात कही। सूचना मिलते ही नेत्र रोग विभाग के डॉ. राकेश ने आई बैंक की डॉ. अंजली पटेल और डॉ. सारिका चौहान के साथ टीम को दमोह के लिए रवाना किया।