शराब दुकान के विरोध में हिंसक हुई भीड़, प्रदर्शनकारी ने खुद पर डाला पेट्रोल, फिर पुलिस ने भांजी लाठियां

Liquor Shop Protest :मध्य प्रदेश के सागर जिले में इन दिनों प्रशासन द्वारा खुलवाई जा रहीं शराब दुकानों का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। 24 घंटे पहले जिले के खरई में एक शराब दुकान खोले जाने का विरोध हुआ था। अब इस मामले में खबर सामने आई है कि, बीना में भी स्छानीय लोगों ने रिहायशी इलाके में खुली नई शराब दुकान का विरोध तेज कर दिया है। देखते ही देखते यहां हालात इस कदर बिगड़ गए, जिन्हें संभालने के लिए पुलिस को भीड़ तितर - बितर करने के लिए हल्का बल तक प्रयोग करना पड़ा।