21 जुआरी पकड़े, 22 बाइक, 11 कार समेत 51 लाख का मशरुका जब्त, एक आरोपी से पिस्टल व चाकू भी बरामद

सुरखी थाना पुलिस ने बहेरिया थाना क्षेत्र में कार्रवाई कर हड़ंकप मचा दिया। रविवार की देर रात बहेरिया थाना क्षेत्र के ग्राम रुसल्ला के जंगल में संचालित हो रहे जुआ फड़ पर पुलिस टीम ने दबिश दी। कार्रवाई में फड़ से 21 जुआरियों को पकड़ा गया, जिनके पास से 22 बाइक, 11 कार, 21 मोबाइल और एक पिस्टल व चाकू जब्त किया गया है। इसकी कुल कीमत करीब 45 लाख आंकी गई है, वहीं जुआरियों के पास से नकद 6 लाख 45 हजार रुपए भी बरामद किए गए हैं। कुल बरामदगी 51 लाख 45 हजार की है। कार्रवाई में पांच थानों का पुलिस बल शामिल था। इस टीम को प्रशिक्षु आइपीएस दीपांशु ने तैयार किया था। सूत्रों के अनुसार जुआ फड़ संचालित होने की जानकारी मिलने पर एसपी विकास विकाश कुमार शाहवाल ने प्रशिक्षु आइपीएस के लिए कार्रवाई के निर्देश दिए थे। मामले में जुआरियों को थाने ले जाकर जुआ एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।