स्कूलों में नहीं बाउंड्रीवॉल, खेलने जो जगह वह भी नहीं सुरक्षित, असामाजिक तत्वों का रहता है जमावड़ा

बीना. शासकीय स्कूलों में सुविधाओं के नाम पर लाखों रुपए हर वर्ष खर्च किए जाते हैं, लेकिन परिसर को सुरक्षित रखने के लिए बाउंड्रीवॉल तक नहीं बनाई गई हैं। खुला परिसर होने के कारण असामाजिक तत्व पनपते हैं और गंदगी फैलाते हैं।

स्कूलों में खेल मैदान नहीं हैं और जिन स्कूलों में छोटा मैदान है, तो वह भी खेलने लायक नहीं हैं। क्योंकि यहां बाउंड्रीवॉल नहीं बनाई गई हैं, जिससे स्कूल बंद होते ही असामाजिक तत्व पनपते हैं और कई जगहों पर खाली शराब की बोतले भी पड़ी रहती हैं। कुछ ऐसे स्कूल भी हैं, जो मुख्य सडक़ों पर हैं और खेलते समय यदि बच्चे सडक़ पर पहुंच जाएं, तो हादसा भी हो सकता है। ब्लॉक में प्राथमिक, माध्यमिक, हाइ और हायर सेकंडरी स्कूल की संख्या 191 है और अधिकांश में बाउंड्रीवॉल नहीं है।