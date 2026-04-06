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पत्रिका वह मंच है, जहां आपकी प्रतिभा का सम्मान किया जाता है: भूपेंद्र सिंह

सम्मान दो तरह के होते हैं। एक धन देकर और दूसरा प्रतिभा का। यहां पर आपकी प्रतिभा का सम्मान हो रहा है। धन वह है, जो कभी आपके पास ज्यादा और कभी कम हो सकता है, लेकिन प्रतिभा हमेशा बनी रहती है। आप में यदि किसी काम को करने की प्रतिभा है, तो वह चोरी [&hellip;]

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सागर

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Rizwan ansari

Apr 06, 2026

सम्मान दो तरह के होते हैं। एक धन देकर और दूसरा प्रतिभा का। यहां पर आपकी प्रतिभा का सम्मान हो रहा है। धन वह है, जो कभी आपके पास ज्यादा और कभी कम हो सकता है, लेकिन प्रतिभा हमेशा बनी रहती है। आप में यदि किसी काम को करने की प्रतिभा है, तो वह चोरी नहीं की जा सकती है। पत्रिका वह मंच है, जहां आपकी प्रतिभा का सम्मान किया जा रहा है। भारत देश की संस्कृति ही ऐसी है, जहां प्रतिभा का सम्मान किया जाता है। यह बात रविवार को होटल दीपाली के क्रिस्टल हॉल में आयोजित पत्रिका नारी शक्ति सम्मान समारोह-2026 में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व गृह मंत्री सह खुरई विधायक भूपेंद्र सिंह ने कही। इस अवसर पर साहित्य, कला, शिक्षा, स्वास्थ्य, संगीत, राजनीति, समाजसेवा सहित अन्य विविध क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाली महिलाओं का सम्मान किया गया।
विधायक भूपेंद्र सिंह ने कहा कि यह सम्मान पैसे का सम्मान नहीं, बल्कि आपकी प्रतिभा का सम्मान है। एक बार मैं एक सम्मान के कार्यक्रम में गया, तब मुझे पता नहीं था किसका सम्मान होना है। तब एक ऐसे व्यक्ति का सम्मान हुआ, जिसे पूरा सागर जानता था। पत्रिका का मैं धन्यवाद करता हूं कि वो आपकी प्रतिभा का सम्मान कर रहा है। हमारे विकसित भारत का संकल्प तब तक पूरा नहीं होगा, जब तक हमारी नारी शक्ति सशक्त नहीं होगी।

2029 में 218 नई महिला सांसद चुनकर आएंगी

भूपेंद्र सिंह ने कहा कि महिलाओं के नेतृत्व के विकास के लिए नारी शक्ति बंधन अधिनियम बन गया है। अब 2029 में जब लोकसभा चुनाव होंगे, तब देशभर से 218 नई महिला सांसद चुनकर आएंगी। हमारे मध्यप्रदेश में अभी 29 लोकसभा की सीट हैं, जो अब बढ़कर 44 हो जाएंगी। इसमें 33 फीसदी हिस्सेदारी महिलाओं की होगी। हर क्षेत्र में महिला प्रगतिरत है। भारत की अर्थव्यवस्था चौथे नंबर है, इसमें महिलाओं का भी बड़ा योगदान है। विश्व में महिला पायलट 50 फीसदी भारत से हैं। दुनिया की जो 10 सबसे ताकतवर महिलाएं हैं, उनमें 7 भारत से ही हैं।

सागर में विकास की अपार संभावनाएं

विधायक भूपेंद्र सिंह ने कहा कि हमारे सागर देश का सेंटर है। सागर में विकास की अनेक संभावनाएं हैं। हम एजुकेशन, हेल्थ व इंफ्रा में लगातार आगे बढ़े हैं। अभी और अधिक काम करने की आवश्यकता है। आपके माध्यम से सागर का नाम होगा। जीवन में किसी भी काम के पीछे यदि आपके उद्देश्य में पवित्रता है, तो सफलता अवश्य मिलेगी। जीवन में मानवता, सेवा और पवित्रता के भाव से आपको सफलता मिलती है।

पत्रिका समूह ने बढ़ाया महिलाओं का हौसला

विशिष्ट अतिथि एसवीएन विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलपति डॉ. अनिल तिवारी ने पत्रिका समूह को धन्यवाद दिया। डॉ. तिवारी ने कहा कि वास्तव में जमीन पर काम करने वाली महिलाओं का सम्मान करके उनका हौसला बढ़ाया गया है। महिलाओं के बिना विकसित भारत की कल्पना नहीं की जा सकती है। भारत वर्ष 2047 तक विश्वगुरु बनने का सपना देख रहा है, यदि महिलाओं का योगदान ऐसे ही बढ़ता गया तो, भारत वर्ष 2040 में ही विश्वगुरु बन जाएगा।

मातृशक्तियों को समाज का मिले सहयोग

विशेष अतिथि डॉ. प्रतिभा तिवारी ने कहा कि जब हम मातृ शक्ति घर के बाहर एक कदम निकालते हैं, तब हमें मर्यादा, संस्कार और परिवार के सदस्यों की चिंता होती है। हम सभी जिम्मेदारियों के साथ काम करते हैं। हम अपनी संस्कृति और मर्यादा का पालन करते हैं। हम सभी मातृशक्ति जब बाहर निकलें, तो हमारे समाज के लोग हमारा सहयोग करें। महिलाएं कई जिम्मेदारियों के साथ कार्य कर रहीं हैं। पत्रिका का बहुत-बहुत धन्यवाद कि हमें इस मंच से सम्मानित होने का मौका दिया।

इस संस्थाओं का रहा सहयोग

कार्यक्रम में तनिष्क के संचालक अक्षय जैन, सेंट्रल हीरो के जनरल मैनेजर कपिल श्रीवास, होटल दीपाली, पारस विद्या विहार स्कूल के संचालक विवेक जैन, न्योट्रेक्टिक हाउसेस के डायरेक्टर इंजी. राजेश मिश्रा, सागर वैली कॉलोनी के संचालक इंजी. एसआर सिंह का विशेष सहयोग रहा। महिला एवं बाल विकास विभाग व सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शामिल हैं।

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Published on:

06 Apr 2026 04:48 pm

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