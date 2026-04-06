पत्रिका वह मंच है, जहां आपकी प्रतिभा का सम्मान किया जाता है: भूपेंद्र सिंह

सम्मान दो तरह के होते हैं। एक धन देकर और दूसरा प्रतिभा का। यहां पर आपकी प्रतिभा का सम्मान हो रहा है। धन वह है, जो कभी आपके पास ज्यादा और कभी कम हो सकता है, लेकिन प्रतिभा हमेशा बनी रहती है। आप में यदि किसी काम को करने की प्रतिभा है, तो वह चोरी नहीं की जा सकती है। पत्रिका वह मंच है, जहां आपकी प्रतिभा का सम्मान किया जा रहा है। भारत देश की संस्कृति ही ऐसी है, जहां प्रतिभा का सम्मान किया जाता है। यह बात रविवार को होटल दीपाली के क्रिस्टल हॉल में आयोजित पत्रिका नारी शक्ति सम्मान समारोह-2026 में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व गृह मंत्री सह खुरई विधायक भूपेंद्र सिंह ने कही। इस अवसर पर साहित्य, कला, शिक्षा, स्वास्थ्य, संगीत, राजनीति, समाजसेवा सहित अन्य विविध क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाली महिलाओं का सम्मान किया गया।

विधायक भूपेंद्र सिंह ने कहा कि यह सम्मान पैसे का सम्मान नहीं, बल्कि आपकी प्रतिभा का सम्मान है। एक बार मैं एक सम्मान के कार्यक्रम में गया, तब मुझे पता नहीं था किसका सम्मान होना है। तब एक ऐसे व्यक्ति का सम्मान हुआ, जिसे पूरा सागर जानता था। पत्रिका का मैं धन्यवाद करता हूं कि वो आपकी प्रतिभा का सम्मान कर रहा है। हमारे विकसित भारत का संकल्प तब तक पूरा नहीं होगा, जब तक हमारी नारी शक्ति सशक्त नहीं होगी।