सागर में उग्र हुआ नई शराब दुकान का विरोध प्रदर्शन, महिला पुलिसकर्मी को जड़ा थप्पड़, दुकान में तोड़फोड़

बताया जा रहा है कि, खुरई नगर में तलैया के सामने स्थित ग्राउंड में नई शराब दुकान खोली जा रही हैस जिसे लेकर क्षेत्रीय महिलाएं लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही थीं। जैसे ही दुकान का संचालन शुरू हुआ, बड़ी संख्या में महिलाएं विरोध दर्ज कराने मौके पर पहुंच गईं। देखते ही देखते प्रदर्शन ने उग्र रूप धारण कर लिया। हालात यहां तक बिगड़ गए कि, महिलाओं की आक्रोशित भीड़ ने दुकान में घुसकर तोड़फोड़ शुरू कर दी। प्रदर्शनकारियों ने दुकान में रखी शराब की पेटियां सड़क पर फेंककर नष्ट करनी शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि, महिलाओं ने इस दौरान करीब 25 पेटी शराब नष्ट कर दी।