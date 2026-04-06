निजी स्कूलों की मनमानी पर नहीं लग रही रोक, महंगी किताबों से बढ़ा अभिभावकों पर आर्थिक बोझ

बीना. शहर में निजी स्कूलों की मनमानी पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। एनसीइआरटी की पुस्तकों से पढ़ाने के निर्देश होने के बाद भी स्कूल संचालक निजी प्रकाशकों की महंगी किताबें चला रहे हैं, जिससे अभिभावकों पर आर्थिक बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके बाद भी जिम्मेदार अधिकारी बेखबर बने हुए हैं और इसकी जांच करने तक नहीं पहुंच रहे हैं।

निजी स्कूलों में एनसीइआरटी की पुस्तकों से पढ़ाई कराने के लिए सरकार ने गाइडलाइन तो बनाई है, लेकिन इसका पालन नहीं कराया जा रहा है। शिक्षा विभाग की टीम भी इसको लेकर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, जिससे निजी स्कूल प्रबंधन एनसीइआरटी की जगह निजी पब्लिकेशन की किताबें कोर्स में शामिल कर रहे हैं। इन किताबों की कीमत एनसीइआरटी पुस्तकों की तुलना में कई गुना अधिक है। जो पुस्तकें 300 रुपए में आनी चाहिए वह 4000 रुपए में आ रही हैं, जिससे अभिभावकों को आर्थिक दबाव झेलना पड़ रहा है। पुस्तकें खरीदने के लिए शहर की स्टेशनरी पर भीड़ लग रही हैं।