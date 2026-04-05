8 मिमी बारिश और ओलावृष्टि से गेहूं के 25 फीसदी गेहूं की फसल पर संकट

बेमौसम बारिश व ओलावृष्टि से जिले में करीब 40 हजार हेक्टेयर में लगी गेहूं की फसल प्रभावित होने की आशंका है। कृषि विभाग जिलेभर में बारिश से हुए नुकसान का आंकलन कर रहे है। शनिवार को जिलेभर में बारिश, बूंदाबांदी की और तेज हवाएं चलने से गेहूं की फसल खेतों में बिछ गई। गनीमत है कि रबी सीजन की अधिकांश फसलें किसानों ने काट लीं हैं, देरी से बोवनी होने वाले गेहूं का कुछ रकबा ही बचा हुआ था, जो अभी भी खेतों में है। बारिश से गेहूं की चमक फीकी पडऩे की आशंका जताई जा रही है। जैसीनगर, सुरखी, बंडा, शाहगढ़ क्षेत्र से फसलों को नुकसान होने की सूचनाएं कृषि विभाग अधिकारियों के पास पहुंची हैं। इसके पहले बीते सप्ताह हुई बारिश से खुरई, बीना, मालथौन, बंडा-शाहगढ़ क्षेत्र में गेहूं की फसल को नुकसान हुआ था। रहली, देवरी में भी आंशिक नुकसान की खबर है। जिले में करीब 3 लाख 35 हजार हेक्टेयर में गेहूं की फसल लगी थी, जिसमें से अब करीब 40 हजार हेक्टेयर की फसल ही शेष थी।