अव्यवस्थाओं का बस स्टैंड: नहीं बन पाया प्रतीक्षालय, सुलभ कांप्लेक्स में लगा दिया वॉटर कूलर

बीना. खिमलासा रोड स्थित बस स्टैंड पर सुविधाओं में कमी से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बस स्टैंड पर अभी तक सुविधायुक्त प्रतीक्षालय नहीं बन पाया है। इसके बाद भी अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं।

लाखों रुपए खर्च कर बनाए गए बस स्टैंड पर पर्याप्त सुविधाएं यात्रियों को मुहैया नहीं कराई गई हैं। स्टैंड परिसर में बड़े प्रतीक्षालय का अभाव है। प्रतीक्षालय के नाम पर सिर्फ दो छोटी-छोटी दुकानों में व्यवस्था की गई है, जिसमें एक बंद रहती है, जहां गर्मी में बैठना मुश्किल होता है और जगह कम होने के कारण कुछ यात्री ही यहां बैठ पाते हैं। यात्रियों को दुकानों के सामने बैठकर बसों का इंतजार करना पड़ता है। यदि पहले ही यहां व्यवस्थित प्रतीक्षालय बनाया गया होता, तो यात्रियों को परेशान नहीं होना पड़ता। सबसे ज्यादा परेशानी गर्मी के मौसम में होती है, गर्म हवा के थपेड़ों के बीच यात्रियों को बैठना पड़ता है।