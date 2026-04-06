शहर के 90 प्रतिशत से सरकारी व निजी मकानों में नहीं वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, कैसे संरक्षित होगा बारिश का पानी

बीना. बारिश से पहले गर्मियों में जलस्तर बढ़ाने, संरक्षण और संवर्धन के नाम पर अभियान हर साल चलाया जाता है, लेकिन सरकारी विभाग और अधिकारी अपने ही मकान, बंगला में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग रिचार्जिंग सिस्टम नहीं लगवा रहे। इतना ही नहीं शहर में ही 90 प्रतिशत से ज्यादा मकानों पर यह सिस्टम नहीं लगा है।

कई सरकारी भवन जिनमें भवनों की छतों से बारिश का पानी नालियों से बह जाता है, उसे जमीन के अंदर नहीं उतारा जाता है, जिससे जलस्तर नहीं बढ़ पाता है। गांव में लोगों को पानी बचाने के लिए अभियान चलाया जाता है, तो वहीं शहरों में मकानों के निर्माण के पहले अनुमति लेने पर वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की अनिवार्यता रहती है। निजी भवनों के मालिक भी अनदेखी कर रहे हैं। मकानों के साथ शहर में स्थित बहुमंजिला भवनों के आगे-पीछे की दीवारों से सटकर सोखता गड्ढे तक नहीं बने हैं और नालियों में बहकर पानी बर्बाद हो जाता है।