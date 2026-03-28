काशी के अघोरी और कोलकाता के महाकाली नृत्य ने बांधा समां, निहंग अखाड़ा ने दिखाए हैरतअंगेज करतब

बीना. श्री नरसिंह हिंदू संगठन के तत्वावधान में रामनवमी पर भव्य पालकी यात्रा नगर के मुख्य मार्गों से निकाली गई। दोपहर में नरसिंह मंदिर पर भगवान का जन्मोत्सव मनाया गया और शाम को पालकी यात्रा शुरू हुई। यात्रा में विभिन्न प्रदेशों से आईं झांकियां आकर्षण का केन्द्र रहीं। यात्रा मंदिर से शुरू होकर सर्वोदय चौराहा, स्टेशन रोड, गांधी तिराहा, महावीर चौक, कच्चा रोड होते हुए मंदिर पर संपन्न हुई। भगवान के दर्शनों के लिए हजारों श्रद्धालु पहुंचे।

यात्रा में धर्मध्वज चल रहे थे। कोलकाता से आए महाकाली नृत्य में कलाकारों से आकर्षक प्रस्तुति दी, रौद्र रूप रखकर मुंह से आग के गोले निकाले। वहीं, काशी से आए आघोरी नृत्य के कलाकारों ने भी समां बांधा, जिसमें भगवान भोलेनाथ और पार्वती एक विशाल नंदी पर सवार थे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ से आई नवदुर्गा झांकी, हरियाणा से बाहुबली हनुमान, वृन्दावन की रासलीला और कांतारा नृत्य भी आकर्षण का केन्द्र रहा। बुदंलेखंड का बधाई नृत्य, दिवारी नृत्य, शेर नृत्य और नाचने वाले घोड़े भी शामिल हुए। पंजाब से आए निहंग अखाड़ा में हैरतअंगेज करतब दिखाए, जिसमें तलवारबाजी की और आंखों पर पट्टी बांधकर कतरब दिखाए। इस्कॉन संस्थान ने संकीर्तन किया।