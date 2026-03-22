शहर को व्यवस्थित करने का प्लान सिर्फ कागजों में, जमीनी हकीकत से कोसों दूर

बीना. शहर को व्यवस्थित करने के लिए सभी प्लान सिर्फ कागजों तक ही सीमित नजर आ रहे हैं। वर्षों पहले तैयार की गई योजनाओं में पार्किंग, ट्रांसपोर्ट नगर और ऑटो स्टैंड जैसी मूलभूत सुविधाओं का प्रावधान किया गया था, लेकिन आज तक इनमें से कोई भी योजना धरातल पर नहीं उतर सकी है।

शहर की मुख्य सडक़ों से लेकर बाजारों में पार्किंग न होने से रोजाना जाम की स्थिति बन रही है। वाहन चालक कहीं भी वाहन खड़े कर देते हैं, जिससे आवागमन बाधित होता है। सबसे ज्यादा खराब स्थिति अब शहर के सभी ओवरब्रिजों पर है जहां दोनों तरफ वाहन खड़े किए जा रहे हैं, जिससे हादसों की आशंका बनी हुई है। लोगों का कहना है कि यदि प्रशासन समय रहते शहर को व्यवस्थित बनाने पर ध्यान देता, तो शहर की तस्वीर कुछ और होती।